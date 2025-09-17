Los Galleros, reclutados por Tan, intentaron atacar a policías con AK-47, pero fallaron

Los Galleros, así se llama una banda que, al parecer, reclutó Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, un supuesto narco que está en fuga desde principio del 2025.

Esta nueva organización tiene conflicto con la banda de alias Curry, asentados de Cuba Creek, Matina, Limón.

Cuatro detenidos de la banda Los Galleros, así se llama una banda que al parecer reclutó Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, un supuesto narco que está en fuga desde principio del 2025. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

La madrugada de este miércoles cuatro integrantes de esta organización, habrían intentado disparar con AK-47 contra oficiales de la Fuerza Pública, así lo señaló Randall Zúñiga, director del OIJ.

Esta situación ocurrió cuando los uniformados mantenían un operativo en Estrada, de Carrandí en Matina, Limón y detuvieron a dos hombres que viajaban en una moto.

Minutos después, pasaron dos motocicletas con dos ocupantes cada una, quienes dispararon contra los policías sin razón aparente, por lo que de inmediato los oficiales iniciaron el seguimiento de los sospechosos.

“Los ocupantes de las dos motos llegaron con un arma AK-47 e intentan disparar a los compañeros de Fuerza Pública siendo que se les atasca en ese momento y no lograron hacer las detonaciones”, dijo Zúñiga.

El subdirector general de la Fuerza Pública, Guillermo Valenciano, señaló que los detenidos son de apellidos Durán, de 20 años, con expediente por hurto agravado y robo de combustible; Naranjo, de 21 años, con expediente por robo agravado con arma de fuego; Chávez, de 27 años, con expediente por almacenamiento de droga, robo agravado y portación ilícita de arma permitida; y Cortés, de 19 años, con expediente por varios robos agravados durante este 2025.

Cortés conducía una motocicleta con denuncia de robo, además de que la placa con la que estaba circulando no le correspondía, por lo cual a los demás cargos que le podrían formular por el ataque contra los policías, se le sumaría un eventual procesamiento por el delito de receptación.

A los sospechosos les decomisaron un fusil de asalto AK-47 y una pistola calibre 9 milímetros, además de 48 municiones calibre 7.62, que son los proyectiles usados por dicho fusil, siete municiones calibre 9 milímetros, así como las dos motocicletas en las que intentaron huir.

Randall Zúñiga, agregó que esta semana tenían programado un operativo para detener a parte de estos sospechosos por estar relacionados con asaltos a camiones repartidores.