Los Legendarios son los ángeles de los afectados por cabeza de agua en Desamparados

Este es parte del grupo de Legendarios. (Cortesía)

Un grupo de hombres vestidos todos con camisetas color naranja llaman la atención de quienes llegan a San Rafael Abajo de Desamparados, donde una cabeza de agua dejó más de 70 viviendas afectadas. ¡Todos quieren saber quienes son esos muchachos que no dejan de volar pala, jalar carretillos, mover escombros, lavar casas y hasta jalar comida! Aquí le contamos que se llaman Legendarios.

Ellos han estado ayudando en Desamparados y también en Aserrí, desde que empezó la emergencia el viernes pasado.

Uno de los afectados nos contó que Los Legendarios han sido unos héroes para ellos.

“Estos muchachos no han dejado de ayudarnos, es impresionante lo que nos han acompañado. Ellos no se quedan quietos ni un minuto, en mi casa entraron y sacaban carretillos llenos de tierra, ellos no andan preguntando si hay algo qué hacer, de una vez se ponen a ver en qué ayudan, su voluntad y entrega es increíble”, dijo Reyes.

En La Teja no nos quedamos con las ganas de conocer a los Legendarios y nos contaron sobre su grupo.

Los voluntarios han ayudado a limpiar la comunidad Areneros en San Rafael Abajo.

“Legendarios es un programa integral que busca desafiar a los hombres para que se planteen retos personales, a través de un Reto Extremo de Carácter, pasamos 42 horas en una montaña... La idea es transformar vidas de hombres, y ayudar a la comunidades”, dijo Jean Carlos Solís, miembro de los Legendarios.

Este grupo no solo está en Costa Rica, sino también en Brasil, México, Ecuador, México, y Argentina entre otros países, está conformado por más 2.400 valientes.

En Costa Rica se reúnen en la iglesia Visión Impacto en Desamparados y se formaron desde el 2016.

“Estamos aquí ayudando en todo lo que podemos, dando un poco de nosotros para apoyar a tantas personas que están pasando por una situación tan dura, para que no se sientan solos, estamos con ellos, es un granito de arena”, dijo Jean Carlos, quien nos contó que muchos piden permiso en sus trabajos para poder ayudar con esta noble causa.

Los Legendarios participan en emergencias, también ayudan a la gente de Chepe se baña y ayudan a gente que a veces necesita hacer alguna remodelación en su casa y tiene materiales pero no mano de obra.

Los afectados están muy agradecidos con los voluntarios.

Estos días, durante su colaboración en Desamparados, también han entregado con ayuda de la Fundación Cadena kits de aseo personal para las familias.

“La fundación nos apoyó con estos kits para estas personas que tanto lo necesitan, son cosas muy indispensables, ellos siempre que pueden nos dan su mano, la verdad estamos muy satisfechos de poder apoyar a estas familias, nosotros trabajamos Ad honorem”, dijo Solís.

Los Legendarios están ayudando desde el viernes que bajó la cabeza de agua.

Para los vecinos ellos son los ángeles de anaranjado.

Si algún hombre mayor de 20 años quiere conocer más sobre este grupo, puede entrar a la página de Facebook: Legendarios de Costa Rica.

“Nos han ayudado estos muchachos tanto, estamos muy agradecidos porque han pasado jornadas muy largas con nosotros y no nos dejan. En lo que ellos puedan ayudar lo hacen de inmediato y con una gran actitud”, dijo Fabiola Gómez, afectada.