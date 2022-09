Luis Delgado, exparticipante de Nace una Estrella absuelto de violación, analiza contrademandar

Luis Delgado Rojas, de 24 años, el exparticipante de Nace una Estrella que tuvo que frenar su sueño profesional al enterarse que lo habían demandado por una supuesta violación, salió absuelto de este cargo y ahora analiza la posibilidad de contrademandar.

Así lo confirmó a La Teja Gerardo Huertas, el abogado del joven; ambos lo están analizando, pero por ahora el objetivo de Delgado es retomar su vida, entre estos seguir con sus estudios del idioma inglés.

“Estamos valorando (la contrademanda). En este momento él lo que quiere es retomar su vida, tener un poco de tranquilidad. Es muy duro sobrellevar un proceso por varios años por hechos absolutamente falsos; lidiar con la opinión de personas que no tienen ni idea de lo que está pasando dentro de la causa (expediente judicial), que lo tachen con la imagen de algo que jamás sería”, explicó Huertas.

Luis Delgado, el exparticipante de Nace una Estrella, tuvo que ponerle una pausa a su carrera ante una denuncia de la que salió absuelto. Foto: Cortesía para La Teja

También Delgado y Huertas han conversado sobre el daño profesional y económico que le trajo esta situación.

“Se está considerando contradenunciar y si se hace en efecto esa contradenuncia es parte del daño que él ha sufrido no solo moral, su imagen también, el daño de haber puesto en pausa su carrera con base en una denuncia infundada”, expresó el abogado.

El Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José admitió la solicitud del Ministerio Público el 10 de agosto de 2022 y se ordenó sobreseimiento definitivo en favor de Luis Delgado, quien resultó inocente de toda culpa. La orden del Ministerio Público quedó en firme tres días después.

Huertas, el abogado, no dio mayores detalles sobre la persona que puso la denuncia, y señaló que esto aún se mantenía en lo privado. Lo que sí confirmó fue que la denunciante y Luis Delgado en algún momento tuvieron una supuesta amistad.

Cantante que salió de Nace una estrella por denuncia de violación fue declarado inocente

“Lo que sí se extrae de las comunicaciones, que fue lo que vieron las autoridades y confirmaron, es que cualquier tipo de propuestas que hayan existido eran a la inversa de lo que se narraba, venían de parte de la denunciante hacia él, eso se extrae de las propias comunicaciones”, señaló Huertas.

Justamente estas comunicaciones fueron fundamentales para que los fiscales y jueces le dieran la razón a Luis Delgado y lo declararon inocente.

Luis Delgado Rojas asegura que su sueño de cantar solo tuvo una pausa y nunca lo ha dejado. Foto: Cortesía Luis Delgado para LT

‘Se hizo justicia’

Vivian Peraza, productora de Nace una Estrella, dijo estar alegre por Luis Delgado ante esta resolución.

“Solamente pienso que me alegro demasiado por él, porque se le hizo justicia, al final Dios saca la cara por las personas honestas”, expresó la productora.

Por su parte Luis Delgado dijo que se enteró de la resolución aproximadamente una semana, ahora todo los recuerda como un trago amargo.

“La paz siempre me acompañó, contaba con todas las pruebas para probar mi inocencia y así fue, de hecho me enteré por redes sociales de la acusación y fui quien insistí en la Fiscalía para que se me indagara (al momento de la denuncia) como dicen ‘el que nada debe, nada teme’ y bueno por dicha la verdad salió a la luz”, expresó el joven.

Sostuvo que esta situación fue todo un reto para la familia porque nunca han tenido ningún tipo de problema con nadie.

“Tuve que trabajar en mi fortaleza para que todo mi entorno estuviera bien, mi familia siempre estuvo conmigo, mis amigos y los que me conocían sabían que todo era una farsa, fue bastante psicológico para todos, pero no fue algo que nos pudiera invadir, porque siempre tuvimos paz”, señaló.

Concluyó diciendo que nunca ha abandonado su sueño del canto y que está lleno de proyectos profesionales.