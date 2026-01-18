Lujosa motocicleta fue utilizada para cometer un homicidio dentro de soda frente a clientes inocentes

Los responsables de un homicidio perpetrado a plena luz del día dentro de una soda, donde había personas inocentes, son buscados por el OIJ.

Los sospechosos utilizaron una lujosa moto BMW deportiva, blanca con negro y aros negros, y los agentes de la Sección de Homicidios piden ayuda para identificarlos.

El hecho ocurrió en San Sebastián, San José, cuando, según la investigación, los sospechosos llegaron hasta el local, donde se encontraba un hombre de apellido Carvajal, de 39 años.

LEA MÁS: Agarran a balazos a hombres que se encontraban desayunando dentro de soda

Buscados por homicidio en soda

En ese momento, uno de los sujetos abrió fuego en reiteradas ocasiones, poniendo en riesgo la vida de otras personas que se encontraban dentro del local.

Tras el ataque armado, los sospechosos huyeron del lugar rumbo a Circunvalación, mientras el ofendido fue llevado de urgencia al Hospital San Juan de Dios, donde minutos después fue declarado fallecido.

Este hecho ocurrió el 9 de mayo de 2025, a las 9:26 a. m. y las autoridades piden ayuda para dar con ellos.

LEA MÁS: Madre de mujer asesinada por exnovio confiesa que ora por él y su familia luego de haber hablado con Dios

El caso ha generado preocupación por la forma violenta en la que se ejecutó el crimen, en un espacio público y con presencia de terceros ajenos al hecho.

Si usted reconoce a los sujetos o sabe dónde está la moto llame al 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial. El sujeto que disparó, vestía ropa y casco negro con líneas anaranjadas, mientras que el segundo sospechoso, el conductor de la motocicleta, vestía suéter azul oscuro, jeans y casco blanco.