Luto en el fútbol: fallece jugador U17 en fatal accidente junto a otro joven

La Academia A.D. Liga Menor San Ramón Turrialba expresó su profundo dolor por la muerte de su jugador U17, José Daniel Gómez Coto, de 15 años, uno de los dos jóvenes que fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido la noche de este domingo en Turrialba.

“José Daniel fue más que un jugador: fue un joven lleno de sueños, pasión por el fútbol y una energía que marcó a sus compañeros y entrenadores”, compartió la academia en sus redes sociales, donde también enviaron un mensaje de solidaridad a sus familiares y seres queridos.

La tragedia ocurrió a pocos metros del Hospital William Allen Taylor cuando, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las víctimas —un joven de apellido Porras, de 19 años, y José Daniel- viajaban juntos en una motocicleta.

Ambos muchachos murieron de forma inmediata tras el choque. Foto Turrialba Informada. (Facebook/Ambos muchachos murieron de forma inmediata tras el choque. Foto Turrialba Informada.)

El accidente se registró a eso de las 9 p.m. del domingo, en una recta de la ruta 190, en las cercanías del centro médico.

“En apariencia, estas personas viajaban en una motocicleta cuando, por razones que se investigan, colisionaron contra un vehículo liviano”, indicó el OIJ.

Personal de la Cruz Roja fue alertado sobre el violento accidente; sin embargo, cuando los paramédicos llegaron a la escena, ya no había nada que hacer por los muchachos, pues ambos habían fallecido.

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El segundo joven fue identificado como Jonnhy David Porras Brenes, de 19 años, quien, según trascendió, había cumplido años recientemente, lo que hace aún más dolorosa su pérdida.

La muerte de ambos ha generado conmoción, no solo por su corta edad, sino por el impacto que deja en sus familias y en toda una comunidad deportiva.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de este trágico hecho.