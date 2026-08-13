Macho Coca no se va solo: otro hombre lo acompaña rumbo a Estados Unidos

Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, no dejará Costa Rica solo.

Este jueves el reconocido narcotraficante fue trasladado hacia la Base 2 del aeropuerto Juan Santamaría junto a otro hombre que, también es requerido por las autoridades de Estados Unidos y que será extraditado en el mismo vuelo.

Macho Coca no se va solo: “Compadre” también será extraditado a Estados Unidos

Se trata de Gabriel Lozano Bonilla, conocido como “Compadre”, cuya extradición también fue autorizada por los tribunales costarricenses a solicitud del Distrito Sur de Nueva York.

Un amplio operativo escoltó a Macho Coca y Compadre foto Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó que este jueves se está materializando la entrega de ambos hombres a las autoridades estadounidenses. Los dos enfrentan en Estados Unidos un proceso relacionado con presunto tráfico internacional de drogas que habría sido realizado desde Costa Rica.

“Estas personas son de apellidos Bell Fernández, alias Macho Coca, y Lozano Bonilla, conocido como Compadre”, explicó Díaz al confirmar el procedimiento.

Ambos serán trasladados en un avión de la DEA, que se encuentra dispuesto para llevarlos a Estados Unidos. Por ahora, permanecen en el aeropuerto mientras se completan los procedimientos correspondientes para concretar la entrega.

Extradición de Macho Coca se realiza este jueves 13 de agosto. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Díaz destacó que esta extradición representa la culminación de un trabajo conjunto entre Costa Rica y la DEA, como parte de la cooperación internacional para perseguir organizaciones vinculadas con el tráfico internacional de drogas.

Las extradiciones fueron tramitadas ante los tribunales de Costa Rica, que autorizaron la entrega de ambos requeridos al Gobierno estadounidense.

Gabriel Lozano Bonilla es requerido por el Distrito Sur de Nueva York. Según el expediente, habría participado en una organización internacional que movilizaba cocaína desde Colombia y Venezuela hacia Estados Unidos, Canadá y otros países.

Gilbert Bell Macho Coca investigado en Costa Rica por robo de combustible (Raúl Cascante/Diana Méndez)

En una de las operaciones descritas por las autoridades estadounidenses, Lozano habría acordado el envío de 700 kilos de cocaína, de los cuales aproximadamente 600 kilos le pertenecerían, y habría negociado el pago de unos $150.000 para cubrir el transporte de la droga.