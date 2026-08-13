“Macho Coca” y “Compadre” denunciaron torturas en La Reforma y esto hizo la Fiscalía

El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que alias “Macho Coca” y “Compadre”, quienes fueron extraditados este jueves a Estados Unidos, denunciaron haber sido víctimas de supuestas torturas mientras permanecían recluidos en el centro penitenciario de alta contención de La Reforma.

Díaz explicó que ambos manifestaron a varias personas que estaban sufriendo situaciones que calificaban como tortura dentro de la cárcel. Ante esas afirmaciones, el fiscal general decidió recibir personalmente sus declaraciones y grabarlas en video, previo consentimiento de los dos privados de libertad.

Según relató Díaz, una de las situaciones denunciadas por los extraditados consistía en que funcionarios penitenciarios supuestamente los despertaban cada hora durante la madrugada.

Extradicción Macho Coca y Compadre (Ministerio de Justicia /cortesías)

“Ellos refirieron que están siendo víctimas de tortura en el centro penitenciario”, explicó el fiscal general.

Según Díaz, a “Macho Coca” y “Compadre” supuestamente les indicaban que esos controles durante la madrugada se realizaban por orden del Fiscal General.

Sin embargo, el jerarca negó tajantemente haber dado esa instrucción y aclaró que no tiene injerencia sobre los centros penitenciarios.

“Yo no tengo ninguna injerencia, por supuesto, en ningún centro penitenciario”, afirmó Díaz.

El fiscal general señaló que las declaraciones fueron “muy amplias” y que, debido a la gravedad de lo manifestado, la Fiscalía decidió trasladar la información a las instituciones encargadas de investigar este tipo de denuncias.

El video con las declaraciones será puesto en conocimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Defensoría de los Habitantes, la Fiscalía de Ejecución de la Pena y los jueces de ejecución de la pena, según explicó Díaz.

Carlo Díaz aseguró que las declaraciones fueron grabadas.l Foto Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Las denuncias deberán ahora ser investigadas por las autoridades correspondientes, que tendrán que determinar si efectivamente existieron actos de tortura o malos tratos contra los dos hombres durante su permanencia en prisión.

“Macho Coca” y “Compadre” salieron este jueves de Costa Rica bajo custodia y fueron trasladados a Estados Unidos, donde enfrentarán los procesos judiciales que mantienen pendientes en ese país.

La Teja pidió al Ministerio de Justicia una reacción ante las declaraciones de Díaz, pero no han dado respuestas.