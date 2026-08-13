Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, es trasladado bajo una fuerte escolta policial hacia la Base Dos del aeropuerto Juan Santamaría, donde se concretará su extradición hacia los Estados Unidos.

Bajo un amplio dispositivo de seguridad es trasladado desde la cárcel Jorge Arturo Montero, conocida como la Reforma.

Macho Coca será extraditado hoy (DIANA_MENDEZ____________________)

Las autoridades estadounidenses lo requieren por presuntos delitos relacionados con narcotráfico internacional.

Un avión con agentes de la DEA ya lo espera para trasladarlo a Estados Unidos, donde deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente.

La extradición de Bell Fernández llegó a su etapa final después de que las autoridades estadounidenses entregaran las garantías solicitadas por Costa Rica y estas fueran aceptadas por la justicia costarricense.

“Macho Coca” ya va rumbo al aeropuerto bajo fuerte escolta para ser extraditado a EE. UU.

El traslado hacia el aeropuerto se realiza bajo estrictas medidas de seguridad debido al perfil del requerido y a la relevancia internacional del caso.

Estados Unidos reclama a Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, para que enfrente un proceso ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por presuntos delitos de narcotráfico internacional.

La acusación sostiene que habría liderado una organización dedicada al acopio y distribución de grandes cantidades de cocaína desde Costa Rica hacia Estados Unidos.