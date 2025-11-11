Madre conoció Quepos por una cruel razón que ninguna mamá merece vivir

Doña Luz Marina Castillo había escuchado de Quepos y sabía que se trataba de una zona turística; su hija Jennifer Selena Barquero Castillo, de 29 años, vivía ahí, pero esta mamá no tuvo la oportunidad de visitarla.

Doña Luz es vecina de Golfito, zona sur del país, y la situación económica no alcanza para andar paseando o conociendo otros lugares.

Sin embargo, a esta madre le tocó ir a Quepos por la razón más cruel: en este sitio le mataron a su hija Jennifer, y tuvo que ir acompañada de otra hija a recoger las pertenencias de su amada. En una segunda ocasión viajó a esta zona para ir hasta la Fiscalía en busca de información sobre el caso de su hija.

“A raíz de lo que pasó con Jennifer fue que fui a Quepos, solo fui dos veces. No seguí yendo porque me queda muy largo, aparte de que me dedico al hijo que ella dejó”, exclamó esta madre.

Jennifer Selena Barquero Castillo, de 29 años, se convirtió en víctima de un atroz asesinato, y su cuerpo lo intentaron ocultar con unas hojas de palma en Quepos. Foto: Cortesía la familia para La Teja

Un año sin justicia para Jennifer

Jennifer cumplió un año de fallecida; los responsables de quitarle la vida intentaron ocultar su cuerpo con hojas de palma. El cadáver de la joven apareció el 20 de octubre del 2024, en Finca Anita de Quepos; una pareja de motociclistas fue la que dio la alerta.

“He estado muy enferma; todo se me desató con la pérdida de mi hija. Quisiera regresar a la Fiscalía antes de que llegue la Navidad, pero se me complica por los pasajes”, comentó.

Esta madre no cuenta con un abogado particular; confía en el trabajo del Ministerio Público y asegura que todo lo deja en manos de las autoridades.

“Nosotros no contamos con abogado, somos de escasos recursos”.

Ataque sin respuestas

El motivo por el que le hicieron este atroz hecho a “La Negra”, como le decían de cariño, no ha trascendido y nunca habrá una justificación. Pero doña Luz todo lo deja en manos de Dios, porque afirma que nadie se escapa de la justicia divina.

El sospechoso de asesinarla es un sujeto de apellido Cubillo, de 33 años, detenido desde el lunes 21 de octubre del 2024 en Paquita de Quepos, quien actualmente cumple prisión preventiva.

Un hombre de apellido Cubillo, de 33 años es sospechoso de matar a Jennifer Selena Barquero Castillo, de 29 años, en Quepos. Foto: OIJ

Las autoridades judiciales lograron dar con el sospechoso por medio de un vehículo identificado cerca del lugar donde dejaron el cuerpo de la víctima.

“Contando con reportes a la línea confidencial del OIJ, se logró identificar un vehículo sospechoso que, en apariencia, habría participado en el homicidio, situación que ayudó a la individualización del presunto sospechoso y a la realización del allanamiento de la vivienda”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

Otras dos mujeres también son investigadas por este cruel hecho.

Lo más valioso que dejó Jennifer

Jennifer era mamá de un niño que cumplirá siete años en enero próximo.

La muerte de “La Negra”, como le llamaban de cariño, representó un doble golpe para su familia, pues el 29 de setiembre del 2023 murió ahogada una bebé de dos años, hija de Jennifer, en La Purruja de Guaycará de Golfito.

Según la Policía Judicial, el trágico incidente se dio cuando la chiquita caminaba junto con un familiar por las cercanías de un río en esa comunidad.

“Mi nieto es lo más valioso que me queda de ella. Él sabe que la mamá se murió, siempre dice que la mamá está en el cielo y que está bien con la abuelita”, expresó doña Luz.

Jennifer fue sepultada en Golfito, y cuando cumplió un año de fallecida, su familia visitó y limpió su tumba. Su mamá asegura que acostumbran ir al cementerio para mantener vivo su recuerdo.