Madre de dos hijas y en silla de ruedas muere en incendio en Cartago pese a heroico intento de rescate

El caso de la mujer que perdió la vida la tarde del jueves dentro de una vivienda que se incendió en Cartago se torna cada vez más doloroso conforme surgen nuevos detalles.

La fallecida fue identificada como Alexandra Sanabria Ávila, de 48 años, madre de dos hijas de 23 y 21 años.

Incendio mortal en Corralillo (Keyna Calderón/Suministrada)

La tragedia ocurrió en el barrio La Guaria, en Corralillo de Cartago, donde los vecinos vivieron momentos de angustia al percatarse del incendio.

Sanabria tenía problemas de movilidad y utilizaba silla de ruedas, lo que habría dificultado que pudiera ponerse a salvo.

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Según el Cuerpo de Bomberos, la mujer fue encontrada sobre una cama, ya sin vida y con quemaduras en sus extremidades.

Una de sus hijas, por su parte, sufrió quemaduras al tratar de rescatarla de las llamas.

Las autoridades indicaron que aún no se ha determinado la causa del siniestro, ya que continúan con la recolección de información, entrevistas y análisis de laboratorio para esclarecer lo sucedido.