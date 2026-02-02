Madre enfrenta nuevamente el dolor por la muerte de su hijo tras reciente situación

José Sebastián Esquivel Herrera, de 23 años, fue una de las primeras víctimas entre las 85 personas inocentes asesinadas en Costa Rica durante el 2025.

Raquel Herrera, mamá de “Sebas”, como más conocían al joven, conversó con La Teja y señaló que el dolor que siente es indescriptible, sobre todo al ver que era un joven bueno, con deseos de superación y proyectos que quedaron inconclusos.

La última vez que vio a su hijo, él le dio un beso en la frente, la abrazó y le dijo que la amaba mucho. Aunque esas muestras de cariño eran frecuentes entre madre e hijo, esta despedida jamás será olvidada por la mamá, quien aún desearía que todo fuera mentira.

“Mi hijo tenía muchos sueños y es algo de lo que siempre me lamento, porque justamente se estaba independizando, se había comprado una moto y ya tenía la fecha para sacar la licencia. Además, se compró el menaje de la casa porque estaba planeando pasarse a vivir con la novia y esos sueños quedaron en el aire.

“Él era un buen muchacho, no tenía vicios, le gustaba bailar y era muy responsable con su trabajo, quería estudiar inglés y seguir superándose. Recuerdo que le dije a mi esposo que me sentía orgullosa de tener un hijo bueno, sano, que se esfuerza por lo que quiere”, recordó la mamá.

Esto se lo expresó al marido el viernes 17 de enero del 2025; cuatro días después a Sebastián lo mataron al ser alcanzado por una serie de balas.

Él regresaba del trabajo y se bajó del bus cuando ocurrió la desgracia la noche del martes 21 de enero del 2025, en Loto 2, Desamparados.

La trágica situación quedó grabada cuando él intentaba huir del tiroteo.

José Sebastián Esquivel Herrera, de 23 años, víctima inocente de la violencia en enero del 2025. Foto: Raquel Herrera para La Teja (Raquel Herrera para La Teja/Raquel Herrera para La Teja)

Raquel revive el dolor cada vez que se entera de que ha muerto una persona inocente, pues comprende el dolor que pasa esa familia.

“Vuelvo a revivir todo lo que sigo pasando y con lo que tengo que vivir por el resto de mi vida. No pido que el Gobierno arregle una problemática que ha venido de años, pero el hecho de que la minimicen es lo más doloroso y que no lo vean como un hecho grave, porque somos familias que perdimos una parte nuestra. Tras de eso, escuchar a las personas decir que ‘no es tan grave’, ‘estamos bien’, cuando uno sabe que no es así, porque lo vivimos en carne propia”, expresó esta madre al explicar cómo sigue afectando su herida.

Le duele cuando escucha a la gente juzgar por la muerte de cualquier persona, en la que muchos son inocentes.

A Sebastián lo mataron cuando iba camino a su casa después de trabajar. El bus lo dejaba casi al frente de la casa, pero habían cambiado la ruta, lo que obligaba al muchacho a caminar unos 900 metros para llegar a su hogar.

José Sebastián trató de alejarse de la balacera, él murió sobre la acera, llevaba zapatos y ropa formal porque regresaba del trabajo. Captura de video. (Captura/José Sebastián trató de alejarse de la balacera que ocurría a sus espaldas. Captura de video.)

Inocente intentó correr antes de morir

Una cámara de seguridad grabó el desgarrador momento en el que José Sebastián, perdió la vida cuando trataba de huir de una balacera en la que no tenía nada que ver.

En un video que circuló en redes sociales, el cual no publicaremos por respeto a la familia del joven, se observa cómo José Sebastián iba caminando por una acera, cuando se empieza a escuchar el sonido de varios disparos.

Esquivel trató de mantener la calma y siguió caminando apresuradamente en dirección contraria, pero en un momento dado empezó a correr para alejarse lo más pronto posible de la balacera; lamentablemente, uno de los disparos alcanzó a impactarlo en la cabeza.

El muchacho trabajaba en un casino virtual. Él quería estudiar inglés y también se estaba preparando porque quería vivir con su novia.