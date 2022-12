Madre que tiró a su bebito como “saco de papas” cuenta por qué lo hizo

Jéssica Solís es la mujer cuya acción cometida contra su hijo de tan solo un año de edad, quedó registrada en un video que se hizo viral el pasado 17 de noviembre.

Jéssica Solís, madre que enfrenta una denuncia por maltrato contra su hijo de un año, dio una entrevista en San Vito TV. (Cortesía de San Vito TV)

En dicho video se observa a la mujer discutiendo con el padre del menor y tirándolo fuertemente contra el suelo para que su padre se haga cargo de él.

Los hechos tuvieron lugar un día antes, el 16 de noviembre, en San Vito de Coto Brus y, según indicó al medio de comunicación San Vito TV, se encuentra muy arrepentida.

De acuerdo con lo que se desprende de la entrevista dada al medio de la Zona Sur, esa mañana ella estaba con su pequeñito porque sus otros hijos estaban en casa de su abuela.

“Mi compañero se había ido a trabajar con un señor. Yo tenía dos semanas de estar con depresión y aún no me había puesto en control y ese día me bajó la menstruación muy fuerte y pasé todo el día enferma. En la tarde estuve llamándolo para que fuera a cuidar al niño, porque yo estaba muy enferma, con mucha fiebre y dolor, y como no me respondió me fui a buscarlo”, narró la madre al conductor del espacio Henry Díaz.

Madre tira a su hijo como un saco de papas

Ella iba con el menor en sus brazos y asegura que la gente la ha criticado duramente sin ponerse a averiguar el trasfondo de su accionar.

“Le pido perdón a la sociedad y a mis hijos. He sido una buena madre, los he cuidado y llevado a la escuela. He pasado por situaciones muy difíciles en la vida. En el 2017 perdí un embarazo. Detrás de esa situación hay un trasfondo de violencia doméstica. Durante dos años he aguantado maltratos, golpes y humillaciones”, explicó Solís.

Duros momentos

La madre asegura que ama a sus hijos y que pasar estas épocas navideñas alejada de ellos ha sido muy difícil.

(Video) ¡Qué clase de mamá! Tiró al hijo como un saco de papas

“No puedo abrazarlos, besarlos, rezar con ellos, darle de mamar al pequeñito. Cada vez que veo algún niño de sus edades, 1, 6 y 9 años, pienso que son mis hijos. Es duro que la gente lo juzgue, sin conocer el dolor que uno guarda”, agregó la vecina de Copa Buena.

Reconoció que cometió un grave error del cual se arrepiente.

“Me bloqueé; en ese momento la actitud no fue la más adecuada y pido disculpas. Exploté, no fue la mejor forma de reaccionar”, sentenció.

Solís fue detenida al día siguiente y se le impusieron tres meses de medidas cautelares con las cuales no puede acercarse a sus hijos, quienes se encuentran bajo el cuidado de un tío abuelo materno.