Madre relató la desgarradora escena que vivió en Multiplaza cuando un perro mordió a su hijo de 7 años

Niño de 7 años fue atacado por un perro en Multiplaza (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

Familia vivió minutos de terror en centro comercial donde perro atacó a niño de 7 años (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

Melissa Gutiérrez Marín, madre costarricense, narró en su cuenta de Facebook el angustiante momento que vivió junto a su familia en Multiplaza Escazú, cuando un perro de raza pitbull atacó a su hijo de solo 7 años, la tarde del sábado.

Según relató, el hecho ocurrió cerca de las 7:15 p.m., en el primer piso del centro comercial. Un pitbull bajaba por unas gradas eléctricas y, al llegar abajo, mordió sin provocación alguna al pequeño Mateo.

“Mi hijo ama a los perros, siempre se acerca a acariciarlos. Por eso verlo correr asustado, con la piel arrancada y la herida expuesta, fue desgarrador. Estaba en shock, no me escuchaba”, escribió Melissa, quien explicó que otro hombre que presenció el ataque logró detener al menor para que ella pudiera alcanzarlo.

LEA MÁS: Cuando la depresión le estaba ganando llegó Sol, una hermosa perra y le salvó la vida

La madre contó que la herida no fue más grave gracias a la rápida intervención de personas que estaban cerca, pero recalcó que “hoy fue mi hijo y mañana podría ser cualquier otro niño”.

En su publicación, cuestionó la falta de protocolos de emergencia en un centro comercial que se presenta como “pet friendly”. Aseguró que la ambulancia fue solicitada únicamente porque ella lo pidió, que la llamada tardó más de 15 minutos y que la atención llegó casi 30 minutos después del ataque.

También señaló que el encargado de seguridad le informó que “quien ve esos casos” solo trabaja de lunes a viernes, que no hay póliza clara que respalde a las víctimas y que los dueños del perro se marcharon sin asumir responsabilidades. Testigos le indicaron que el animal no llevaba bozal.

LEA MÁS: Chiquita de 6 años vivió momentos de terror al ser atacada por un perro

Melissa afirmó que, mientras su hijo lloraba y sangraba, nadie le dio una respuesta efectiva y que el centro comercial no quiso entregarle las grabaciones de seguridad donde quedó registrado el hecho.

“Mateo siempre ha amado a los perros, pero hoy se fue a dormir con miedo. Eso no debería pasarle a ningún niño”, concluyó, haciendo un llamado a todas las familias a tener cuidado y pidiendo a los centros comerciales implementar medidas reales para prevenir tragedias.