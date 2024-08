Madre vive angustia desde que se enteró de muerte de su hijo tico en Estados Unidos

Axel Mendoza estuvo mucho tiempo en el ciclismo. Foto: Cortesía (Cortesía)

Una mamá recibió el 15 de agosto, la noticia más triste y dolorosa al enterarse que su hijo murió en un accidente de tránsito en Nueva Jersey, Estados Unidos, y ahora lucha para traer sus restos a suelo tico.

Axel Mendoza Arroyo, de 21 años, se fue a Estados Unidos para cumplir su sueño de conocer muchos lugares y vivir de esos momentos; sin embargo, la tragedia golpeó a su familia.

Su mamá, doña Carol Arroyo, nos contó que su hijo se fue por tres meses y ya estaba por regresar, él se estaba quedando con una familia de amigos de él.

Axel Mendoza joven fallecido en accidente en Estados Unidos (Cortesía)

La mamá contó que le avisaron que su hijo falleció en un accidente de tránsito; sin embargo, ella no ha podido saber los pormenores del accidente, eso está en investigación y el cuerpo de su hijo está en la morgue judicial en Nueva Jersey.

Axel estaba estudiando Administración de Empresas, llevaba tres años en la Universidad Fidélitas y le faltaba muy poco para graduarse, él le dijo a su familia que iba a ir al paseo, pero que volvería para lograr su principal meta que era convertirse en profesional.

“Yo no he podido viajar, no tenemos visa y todos esos trámites son complicados y cuestan dinero, la familia con la que él estaba nos esta ayudando con todo”, dijo la mamá.

Doña Carol aseguró que su hijo era un muchacho bueno, responsables y con muchas ganas de salir adelante.

El joven era conocido en el campo del ciclismo, él fue campeón nacional, incluso representó al país en varias competencias siendo más pequeño, en la actualidad ya no participaba de ese deporte; los grupos de ciclismo han lamentado mucho lo que le ocurrió.

Axel fue atropellado por un carro en Palmares en el 2018, mientras entrenaba y era campeón infantil, esa vez sufrió una fractura del humero.

La mamá y allegados de este soñador necesitan recoger $30 mil dólares para incinerarlo y traer sus restos y despedirlo en Palmares, por lo que piden ayuda por Sinpe, en la página Gofoundme y además van a realizar el sábado 24 de agosto ventas de desayunos campesinos y una venta de garaje desde las 8 de la mañana en la cocina del salón comunal en Concepción de Naranjo.

Hasta ahorita la familia ha podido recaudar la mitad del dinero que necesitan, ya con ese dinero pueden llevar el cuerpo a una funeraria y empezar a realizar los trámites que se tardarían hasta un mes.

“Axel no solo era un miembro de confianza de nuestra familia, sino también un amigo cercano que trabajó duro y se esforzó para mejorar su vida después de llegar a Estados Unidos. Nos apoyó y ayudó de innumerables maneras, convirtiéndose en una parte insustituible de nuestras vidas. Ahora, en este momento difícil, queremos hacer todo lo posible para honrar su memoria”, posteó la familia Yannetta en la página Go Found Me

“Sus padres, y hermano, quienes residen en Costa Rica, desean llevarlo de regreso a casa para que pueda descansar en su tierra natal. Sin embargo, el costo de transportar sus restos es significativo, y estamos solicitando su apoyo. Aunque no podemos sanar el dolor de su pérdida, podemos ayudar a aliviar la carga financiera sobre su familia en duelo”.

La Federación Costarricense de Ciclismo compartió: “Axel, fue un corredor que sobresalió en ligas menores hasta la categoría juvenil, donde demostró sus condiciones como croner. Fue medallista de oro en Juegos Deportivos Nacionales y campeón nacional prejuvenil y juvenil. Mendoza, nació en Naranjo y en la última parte de su joven carrera participó con el equipo Inverse de la mano de Nieves Carrasco”.

Si usted quiere apoyar a la familia del joven lo puede hacer al teléfono 8343-2617 a nombre de Karol Arroyo, madre del muchacho.

La familia espera tenerlo pronto con ellos para poder despedirlo.