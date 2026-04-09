Madrugada sangrienta en Puntarenas: matan a pareja a balazos

Un violento hecho sacudió la madrugada de este jueves en Paso Canoas, en Corredores, provincia de Puntarenas, donde un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos.

El suceso fue reportado a las 3:32 a.m., cuando unidades de emergencia fueron despachadas al sitio tras recibir la alerta de una agresión con arma de fuego.

Una pareja fue asesinada en Paso Canoas (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A la llegada de la unidad de soporte básico, los cruzrojistas confirmaron que se trataba de dos personas baleadas; ambos ya se encontraban sin signos vitales. Las víctimas serían un hombre y una mujer, ambos de aproximadamente 35 años de edad.

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La escena quedó en custodia de las autoridades judiciales, quienes trabajan en realizar el levantamiento de los cuerpos y recabar indicios para esclarecer lo ocurrido.

De momento, no han trascendido detalles sobre la identidad de las víctimas ni el móvil del ataque, mientras el caso pasa a investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).