Sucesos

Madrugada sangrienta en Puntarenas: matan a pareja a balazos

El violento hecho se registró en Paso Canoas y mantiene bajo investigación al OIJ, que busca esclarecer lo ocurrido

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Por Silvia Coto

Un violento hecho sacudió la madrugada de este jueves en Paso Canoas, en Corredores, provincia de Puntarenas, donde un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos.

El suceso fue reportado a las 3:32 a.m., cuando unidades de emergencia fueron despachadas al sitio tras recibir la alerta de una agresión con arma de fuego.

Allanamientos en Guápiles
Una pareja fue asesinada en Paso Canoas (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A la llegada de la unidad de soporte básico, los cruzrojistas confirmaron que se trataba de dos personas baleadas; ambos ya se encontraban sin signos vitales. Las víctimas serían un hombre y una mujer, ambos de aproximadamente 35 años de edad.

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La escena quedó en custodia de las autoridades judiciales, quienes trabajan en realizar el levantamiento de los cuerpos y recabar indicios para esclarecer lo ocurrido.

De momento, no han trascendido detalles sobre la identidad de las víctimas ni el móvil del ataque, mientras el caso pasa a investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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