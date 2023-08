“Mae lo mató, lo mató”, declaró uno de los acusados de asesinar a Marco Calzada

Un sujeto de apellidos Rojas López, de 22 años, acusado de participar en el cruel homicidio del universitario Marco Calzada, declaró por primera vez sobre el caso.

Para su testimonio se llevó 25 minutos, en los que contó su versión de los hechos.

Durante esos minutos nunca volvió a ver a los papás de Calzada, tampoco les dio el pésame por el dolor que enfrentan al perder a su hijo.

Dijo que el 1º de julio del 2022 estaba en su casa y decidió salir con su hermano y otro menor de edad.

Según él, estando en la parada de buses de El Guarco de Cartago, llegaron dos menores y se les unieron al plan de salir hacia el barrio La California.

Sostuvo que estuvieron dando varias vueltas en La California y sus alrededores.

“De la nada aparece un muchacho, iba muy borracho”, expresó el acusado, en apariencia refiriéndose a Marco Calzada.

No obstante, en los videos Calzada se ve caminando como cualquier persona.

Rojas siguió detallando que uno de los menores les dijo que siguieran la fiesta, no obstante, que él quería irse porque andaba escapado de la novia y con el celular descargado.

Supuestamente Rojas no conoce San José y además, como andaba con su hermano, decidió quedarse, pero no cerca de los muchachos con los que andaba.

Aseguró que logró ver cómo se alejaban y luego el menor se devolvió hacia él y le decía: “¡Mae, mae ayúdeme!”.

“Le dije que no quería broncas y me quité de la acera, crucé la calle. ‘Aléjese no me meta en broncas’”, testificó.

En ese momento se le acercó el otro de los menores y le comenzó a gritar.

“Se me acerca y me dice: ‘Mae, lo mató, lo mató’”, manifestó Rojas.

Justo cuando Rojas daba estos detalles, la mamá de Marco, Gabriela Valverde, cerró sus ojos; mientras que don Mario, el papá, permanecía agarrando sus propias manos y no le quitaba la vista, como lo hizo en todo momento.

Mario Calzada y Gabriela Valverde tienen gran fortaleza para escuchar lo que sufrió su hijo mayor. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

LEA MÁS: Entre lágrimas y agarrados de la mano papás de Marco Calzada volvieron a ver video de agonía de su hijo

Rojas, durante su declaración, suspiró en al menos cuatro ocasiones, también tartamudeaba.

Concluyó diciendo que él corrió luego de ver a Marco sin vida porque para él no era agradable estar ahí.

Terminó diciendo que él no pidió ayuda porque andaba el celular descargado.

El único gesto que tienen estos padres es de cerrar los ojos, momentos en que quizás rezan, no se les nota ira al escuchar cada detalle. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Finalmente, solo quiso responder preguntas de su defensora pública, Denia López.

El hermano de él, de 20 años, también le dijo a su abogada que quiere declarar.

Denia López es la defensora pública de uno de los hermanos de apellidos Rojas López, de 22 años, solo a ella le contestó preguntas. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Luego iniciará la etapa de conclusiones de este debate.

Marco murió el 2 de julio del 2022 luego de estar con sus amigos en un bar en La California, celebrando su cumpleaños, decidió irse porque el domingo iba a ir a de misión a Los Guido, Desamparados.