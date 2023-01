Maestra pensionada se despidió de su esposo con un especial baile de boleros

Un baile de boleros en la intimidad de la familia durante el último día del año se convirtió en uno de los recuerdos más lindos de don Jorge Brenes, pareja sentimental de doña Zoraida Bustamante Vargas, la maestra pensionada que murió en manos de un criminal.

Brenes no es de bailar, pero el último día del 2022 intentó hacerlo con su pareja de años y juntos lo disfrutaron, sin imaginarse que sería parte de la despedida.

Doña Zoraida murió de tres puñaladas en el cuello dentro de su casa en Parrita. El sospechoso de su ataque es un nicaragüense con amplio expediente penal que andaba libre pese a ser sospechoso de un femicidio en Turrialba, el tipo es de apellidos López Cuadra, de 36 años.

Pese al dolor de perder a su compañera de vida, don Jorge trata de recordar cada momento que vivió junto a ella; la última noche juntos fue la del sábado 31 de diciembre del 2022, a ella la atacaron la mañana del 1 de enero del 2023.

“A mí no me gusta bailar porque soy como un lagarto, me hubiese encantado bailar, pero no sé, pero ese día bailamos varios boleros a mi manera, seguro ella era muy comprensiva de la tiesura mía, esa noche alrededor de las 11 estuvimos bailando”, recordó don Jorge.

De ese recuerdo no hay fotos, pero sí algunos amigos testigos que los vieron disfrutar ese momento.

Uno de los recuerdos que guarda como un tesoro el maestro pensionado Jorge Brenes junto a Zoraida Bustamante, en el centro una estudiante. Foto: Cortesía Jorge Brenes para La Teja

Víctima fue vigilada por atacante

En un principio trascendió que la docente vivía sola; sin embargo, no era así.

Al parecer, López Cuadra había acechado a la docente, incluso se habría dado cuenta que ella estaba sola en el lugar que creía más seguro: su propia casa; porque don Jorge salió a saludar a su papá que vivía a pocos kilómetros, cuando iba de camino le dieron la trágica noticia.

Ese momento a solas fue el que aprovechó el sospechoso para robar y atacar a la maestra, quien en apariencia lo descubrió dentro del hogar y este la atacó de manera mortal.

Su compañero de vida ha tenido que recibir ayuda sicológica porque llegó a sentirse culpable de no haber estado en la casa al momento que el tipo entró a robarles desde la paz hasta el centro de la familia: doña Zoraida Bustamante.

Zoraida Bustamante Vargas era muy querida en Parrita. Foto: Cortesía Jorge Brenes para La Teja

Aniversario cercano

Don Jorge y doña Zoraida iban a cumplir 27 años juntos el próximo 20 de enero, era una fecha muy significativa para ellos.

Don Jorge también es un maestro pensionado, ellos se conocieron en 1989, doña Zoraida era la jefa de él en ese entonces.

“En 1989 yo empecé como docente, ella ya tenía diez años de estar en el Magisterio, fue mi jefa administrativa porque era supervisora escolar en Parrita”, recordó con cariño don Jorge.

Hasta el 20 de enero de 1996 fue que comenzaron a salir como pareja, cada uno por aparte tenía hijos, pero los vieron como si fueran propios.

Zoraida Bustamante Vargas era muy solidaria y entregada con los demás. Foto: Cortesía Jorge Brenes para La Teja

Doña Zoraida se había pensionado en el 2003, pero siguió trabajando muchos años más, porque le encantaba dar clases y además tenía muchos motivos para sentirse activa.

“Yo le preguntaba ¿por qué seguís trabajando? Ella solo me decía ‘me siento útil, todavía joven’. Ella se pensionó muy joven, como a los 44 años, porque comenzó a trabajar muy jovencita, su principal motivación era que quería darle sustento a la educación universitaria a su hija”, recordó don Jorge.

La pareja era muy reservada, tenían fotos juntos, pero de hace muchos años, las pocas imágenes en son ahora un tesoro para don Jorge y la familia.

Zoraida Bustamante también era fiel creyente en Dios. Foto: Cortesía Jorge Brenes para La Teja

Gran corazón

Doña Zoraida siempre fue solidaria con los más necesitados y ese es otro de los recuerdos que la familia mantiene.

“Una mujer ejemplar dentro de la sociedad, solidaria, muy preparada académicamente, Zoraida después de que se pensionó siguió trabajando, ella laboralmente era muy calificada”, aseguró orgulloso su pareja.

En setiembre anterior hizo un viaje con las hermanas y amigas a Europa, el cual también es parte de los recuerdos de la familia.