“A los ocho días me dijeron que me iban hacer una cirugía, pero que esta no era para que caminara, sino para no pasar toda la vida en una cama. Escuchar eso fue muy doloroso, porque me encantaba andar con los niños para todo lado, jugando bola o con bailes típicos, también trabajaba con adultos mayores. En ese momento la cabeza me dio muchas vueltas porque sabía que la vida me había cambiado”, expresó la sobreviviente.