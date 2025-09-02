Maleante quiso engañar a escolar, pero este fue más vivo y terminó exponiéndolo

El niño fue más vivo que el maleante que quiso quitarle su celular. PMSJ (Facebook /El niño fue más vivo que el maleante que quiso quitarle su celular. PMSJ)

Un maleante quiso aprovecharse de la inocencia de un niño de escuela, pero el tiro le terminó saliendo por la culata, al punto de que ahora es buscado por las autoridades.

De acuerdo con la Policía Municipal de San José, el sujeto quiso engañar al chiquito para quitarle su celular, pero el menor fue más vivo y no cayó en la trampa.

“Un niño que regresaba de la escuela fue víctima de un intento de engaño por parte de un hombre, quien le pidió su celular para cambiarlo por otro dentro de un sobre de manila que no estaba en buen estado. Al percatarse de la situación, el menor recuperó el sobre y corrió a refugiarse en una pulpería cercana”, informaron las autoridades.

Al verse descubierto, el sujeto empezó a perseguir al escolar e incluso se metió a la pulpería en la que este se encontraba, pero ahí topó con pared.

“El sujeto ingresó al comercio exigiendo que el niño entregara los teléfonos. Sin embargo, los propietarios del local defendieron al menor y solicitaron de inmediato la presencia de la Policía Municipal de San José”.

Los uniformados llegaron a la pulpería en cuestión de pocos minutos y se encargaron de llevar al chiquito hasta su casa.

Luego de eso, los oficiales revisaron las cámaras de seguridad de la pulpería, pues estas grabaron al sospechoso.

“Dichas pruebas ya fueron presentadas ante la autoridad judicial, con el objetivo de que este hombre sea plenamente identificado, ubicado y procesado”, informaron.

Además, la Policía Municipal de San José indicó que visitará la escuela a la que asiste el niño, para prevenir al resto de estudiantes.