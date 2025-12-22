Maleantes en moto quedaron grabados al asaltar a una joven que esperaba el bus a primeras horas de este lunes

Una amarga situación vivió una joven a las 6:16 a. m. de este lunes 22 de diciembre, cuando se encontraba esperando el autobús en una parada en José María Zeledón de Curridabat, en San José.

Los delincuentes viajaban en motocicleta y, al observar que la muchacha utilizaba su celular, se detuvieron frente a ella. En cuestión de segundos, el tipo que viajaba de acompañante descendió y de manera violenta le arrebató el aparato, para luego huir del lugar junto a su cómplice.

El asalto quedó grabado en video, lo que evidencia la forma en que este tipo de delincuentes actúan incluso a primeras horas de la mañana, cuando muchas personas se dirigen a sus trabajos o centros de estudio.

Asaltantes quedan grabados en Curridabat

Las autoridades hacen un llamado de atención para quienes diariamente se exponen en paradas de buses o espacios públicos, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día, momentos en los que estos delincuentes suelen aprovechar la vulnerabilidad de las víctimas.

Recomiendan que, en caso de sufrir el robo de un celular, se llame de inmediato a las entidades bancarias para desactivar cualquier cuenta o aplicación ligada al número telefónico, con el fin de evitar fraudes o pérdidas económicas adicionales.