Sucesos

Maleantes en moto quedaron grabados al asaltar a una joven que esperaba el bus a primeras horas de este lunes

Asalto ocurrió a primeras horas de la mañana en una parada de buses

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Una amarga situación vivió una joven a las 6:16 a. m. de este lunes 22 de diciembre, cuando se encontraba esperando el autobús en una parada en José María Zeledón de Curridabat, en San José.

Los delincuentes viajaban en motocicleta y, al observar que la muchacha utilizaba su celular, se detuvieron frente a ella. En cuestión de segundos, el tipo que viajaba de acompañante descendió y de manera violenta le arrebató el aparato, para luego huir del lugar junto a su cómplice.

El asalto quedó grabado en video, lo que evidencia la forma en que este tipo de delincuentes actúan incluso a primeras horas de la mañana, cuando muchas personas se dirigen a sus trabajos o centros de estudio.

Asaltantes quedan grabados en Curridabat

Las autoridades hacen un llamado de atención para quienes diariamente se exponen en paradas de buses o espacios públicos, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día, momentos en los que estos delincuentes suelen aprovechar la vulnerabilidad de las víctimas.

Recomiendan que, en caso de sufrir el robo de un celular, se llame de inmediato a las entidades bancarias para desactivar cualquier cuenta o aplicación ligada al número telefónico, con el fin de evitar fraudes o pérdidas económicas adicionales.

Asalto ocurrió a primeras horas de la mañana en una parada de buses en José María de Curridabat. Foto: Captura de video
Asalto ocurrió a primeras horas de la mañana en una parada de buses en José María de Curridabat. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
asaltantes en motoasalto en Curridabatasalto en parada de buses
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.