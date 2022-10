Mamá acusada de matar a bebé: ‘no seríamos capaces de hacer una cosa así’

Una mujer de apellidos Montero Rojas, de 28 años, acusada de matar a su bebé recién nacido declaró este martes en el Tribunal Penal de Pavas, donde se lleva el juicio por homicidio calificado contra el inocente.

Ella está acusada junto a su esposo y papá del inocente, un peón de construcción de apellidos Madrigal Pérez, de 33 años.

Asegura que la muerte de su tercer hijo en abril del 2019 la marcó, pues ese mismo día el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) les quitó a sus otros dos hijos mayores.

La Fiscalía los acusa de golpear muy fuerte al pequeño y generarle la muerte.

“Es algo que le queda marcado en la vida de uno, una muerte de un hijo es algo impactante, más que digan que ha sido golpeado, agredido por los padres, donde jamás en la vida nosotros seríamos capaces de hacer una cosa así a nuestro hijo y menos a un bebé, donde más bien lo estábamos esperando con muchas ansias”, señaló.

Una mamá de apellidos Montero Rojas, de 28 años, dio la versión de sus hechos en el Tribunal Penal de Pavas. Foto: Alejandra Portuguez

Ella también señaló que tiene muy presente cuando levantaron el cuerpo de su bebé en la clínica de Alajuelita.

“Hacen el levantamiento del bebé, se lo llevan en una bolsa negra como si fuera un perro, me recuerdo que lo agarraron, para una mamá es doloroso, tras de eso todo el proceso cuando se llevan al bebé me llama mi hermana Francis que se están llevando a mis otros dos hijos mayores, Michael (su esposo) les dice: ‘no los entreguen, nosotros vamos para allá, tratamos de iros, pero nos detienen dos del OIJ y nos dicen que estamos detenidos por un homicidio”.

“Es tanta la impotencia de uno de poder hacer algo con los otros hijos, eran los que estaban ahí en ese momento y me los arrebataron también en ese momento, como les digo es demasiado traumante para mí, tengo tres años de no verlos, no hablarles (a los dos hijos mayores)”, expresó la acusada.

La mujer también dio detalles sobre su vida y la relación con su pareja, señaló que se conocieron por una amiga en común, decidieron juntarse y vivieron en la casa de la mamá de Madrigal, al año, al quedar embarazada, se fueron a vivir a casa de la abuela de Madrigal y luego alquilaron una casa en Alajuelita al tener el segundo hijo de la relación.

El 27 de octubre del 2018 cuando tenía tres meses de embarazo, decidieron casarse. El tercer hijo nació el 24 de abril del 2019 en el hospital San Juan de Dios, el pequeño murió a los 13 días de nacido.