Mamá asegura que su hijo es una víctima inocente de las bandas

Hernan Aguilar asesinado en Puntarenas (Cortesía)

Los días se han convertido en un calvario para Guiselle Ángulo desde que le arrebataron la vida de su hijo Hernán Antonio Aguilar Ángulo, de 30 años.

Esta mamá asegura que su hijo es una víctima inocente de la violencia que se vive en algunas comunidades puntarenenses, pues no se metía con nadie ni tenía problemas de ningún tipo.

Hernán fue asesinado, a las 7 de la noche, del lunes 22 de julio, en la calle que une las comunidades de La Reseda con El Chahuite, diagonal a la cárcel de Puntarenas.

Doña Guiselle nos contó que ella todos los días esperaba a su hijo mayor para darle cafecito y cenita, pues él no vivía con ella, pero siempre pasaba a estar un ratito y ella le preparaba cositas que le gustaban para comer.

Ese lunes ella lo estaba esperando para compartir el yodito, cuando la mamá contestó la llamada que nunca nadie quiere recibir.

La mamá asegura que aunque se ve la policía, pese a que es demasiada la violencia en el puerto. (MSP)

“La hija de la patrona me llamó y me dijo que a mi hijo le habían disparado y yo le dije: ‘por favor, llévelo al hospital’ y ella me contestó, ‘no, ya él está muerto’”, contó la mamá.

Hernán recibió cuatro disparos por la espalda; cuando iba en la bicicleta dos hombres que iban en una moto le dispararon y luego se dieron a la fuga.

“Mi hijo era un hombre bueno, no estaba metido en nada, lo mataron por pura maldad, porque él era servicial, trabajaba desde hacía un mes en un lavacar, porque le había costado encontrar un trabajito. Cuando me lo mataron él venía saliendo de su trabajo”, dijo.

Tomados por la delincuencia

La mamá asegura que la zona en la que viven desde hace muchas semanas está tomada por la delincuencia y por las bandas que andan haciendo daño a personas inocentes, como su hijo, por lo que afirmó que en los próximos días se va a presentar ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para pedir a los investigadores que den con los responsables y que la ayuden a hacer justicia

Ella señala que a veces las familias callan por temor a represalias, pero ella quiere justicia”, dijo la mamá.

Hernán tenía un niño de seis añitos, quien ha preguntado mucho por su papá. El hombre vivía en una casita que alquilaba en la ciudadela 20 de noviembre, en Chacarita.

“El sueño de mi hijo era trabajar y comprarse las cositas de la casa; él estaba tan feliz con su trabajito porque estuvo mucho tiempo desempleado. Me dijo, ‘mamita, te voy a comprar la cómoda (mueble) que tú querías para este Día de las Madres’”, recordó con tristeza la mujer.

“No es justo que me lo arrebataran así, yo no le deseo este dolor a ninguna madre, ha sido muy difícil, no puedo ni explicar esto que estoy viviendo y lo que estoy sintiendo”, agregó la dolida señora.

La última vez que estuvieron juntos madre e hijo fue el domingo pasado; ellos siempre estaban en contacto por teléfono y ella siempre le daba la bendición.

Hernán tenía cuatro hermanos más, quienes también están muy afectados por lo ocurrido.

Doña Guiselle explica que aunque donde ella vive es una zona conflictiva y andan siempre los oficiales de los Linces, son demasiadas las tragedias que han tenido que vivir varias familias porque la violencia no para.

“Yo nunca voy a entender esto, hay muchas familias de inocentes que están pasando lo mismo que nosotros”, dijo la mamá.

Hasta el momento, las autoridades judiciales no han dado información sobre cuál sería el móvil por el que fue asesinado Hernán.