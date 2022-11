Mamá asesinada por asaltantes estaba emocionada por jugar “amigo secreto” esta Navidad

Neshmy Calvo Mora, de 37 años, fue atacada por unos asaltantes cuando se dirigia a su trabajo. Foto tomada Facebook.

Neshmy Calvo Mora, de 37 años, estaba muy ilusionada por la llegada de la Navidad, sobre todo porque planeaba realizar con sus familiares el juego del “amigo secreto”, para intercambiar regalos.

Lamentablemente Calvo no podrá cumplir con esos planes, todo por culpa de unos delincuentes que le quitaron la vida de una puñalada en el pecho cuando trataron de asaltarla. El espantoso hecho ocurrió la madrugada del pasado domingo, en Cartago.

Jennifer Masís Mora, hermana de Neshmy, contó que ellas estuvieron reunidas un día antes de que sucediera la tragedia. Ese sábado hablaron de muchas cosas, pero una de las que más las ilusionaba era la actividad que deseaban hacer para el 24 de diciembre.

“Ese sábado estábamos hablando de los regalos de diciembre, incluso le había comentado que el 24 hiciéramos algo en mi casa. Queríamos hacer un amigo secreto para esa reunión, pero ahora ella no va a estar y es algo que cuesta aceptar”, contó.

Masís dijo que tenían planeado hacer una actividad muy bonita para ese día tan especial, pues su familia necesitaba estar más junta que nunca.

Mamá fue asesinada de una puñalada en Cartago para asaltarla

“Mi abuelita falleció hace 6 meses, entonces queríamos unirnos aún más, para que este diciembre no se sintiera la ausencia de mi abuelita, pero ahora nos van a hacer falta las dos”.

En cuanto al homicidio de su hermana, Jennifer contó que el ataque sucedió cuando Neshmy se dirigía hacia la terminal de buses de Lumaca para tomar un autobús que la llevaría a su trabajo. Calvo, quien era vecina de Los Diques, en Taras, tenía un mes haber empezado a trabajar en el Walmart de Curridabat.

“Supuestamete fue un asalto, pero ella tenía todas sus pertenencias, celular, dinero y todo.

“Yo me enteré el domingo como a las 2:00 de la tarde, ella falleció a las 11:00 de la mañana. Lo que pasa es que en el sistema del hospital no había ningún contacto de la familia, los números no estaban actualizados, al final dieron conmigo”, contó Masís.

Neshmy era madre de dos muchachas de 15 y 16 años, y de un joven de 20 años, quienes ahora están bajo el cuidado de su hermana.

El funeral de Calvo se realizó a las 11:00 de la mañana de este martes en la iglesia María Auxiliadora y luego pasarán al cementerio general de Cartago.