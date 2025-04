Mamá colombiana describe con dolor y amor los últimos días de su hija quien murió en Costa Rica

Laura Sofía Reyes Castro falleció en una tragedia en Costa Rica (cortesía/cortesía)

Una tragedia en Costa Rica le arrebató a una mamá la vida de su hija; sin embargo, ella lucha por transformar todo ese dolor en ayudar a otras personas en duelo, mientras que no deja de honrar la memoria de su hija.

Laura Castro Posada utiliza las redes sociales para compartir cómo vive su duelo a través del recuerdo y el amor para su hija Laura Sofía Reyes Castro, de 18 años. Muchísimas personas, sobre todo en Tiktok, la acompañan en la cuenta Veritax 2, en la que relata lo vivido y hasta contesta dolorosas preguntas.

Dos jóvenes extranjeros sobrevivieron a la tragedia. (Cortesía: MSP.)

Laura es colombiana, su desgracia ocurrió en Costa Rica. Ella nos contó su historia y cómo se transformó en una coach de duelo, luego de pasar por el dolor más grande de su vida.

“Mi hija Laura Sofía fue una bebé muy soñada, muy anhelada. Vivimos muchas batallas en ese tiempo y ella siempre estuvo a mi lado. Fue mi gran compañera, mi gran maestra, mi gran motor para superarme, para levantarme, para encontrarle un sentido a la vida muchas veces”, relató la mamá.

Ella formó en su hija a una mujer independiente, que se subía en un avión para ir donde su papá, quien vive en otra ciudad, o donde sus familiares. Según la mamá, tenía un carácter fuerte y era libre.

La vida cambió en el 2022, Laura Sofía se graduó del colegio, y en Colombia los jóvenes reciben como regalo un viaje.

Laura vino a Costa Rica para hacer un voluntariado. (Oscar Protti)

“El viaje del colegio de ella iba a ser en Cancún, sus compañeritas iban a ir, eso era un hotel todo incluido para ir una semana y pasar en un puro jolgorio, se embriagan, bailan y conocen gente, porque eso es así, pero en ese momento yo no le podía pagar ese viaje, mi economía no me lo permitía, no me alcanzaba el dinero.

“Lo intenté, porque de verdad, quería que ella tuviera esa experiencia, y esperamos hasta el último minuto. En febrero de ese año 2022 ya teníamos que dar la cuota inicial y nuestra decisión, y le dije: ‘no hija, no me alcanza. No puedo, no soy capaz de pagarte eso. Ya para ese momento, ella ya había hecho su duelo de la excursión, porque lo veía venir”, recordó la mamá.

La mamá guarda varias fotos como recuerdo de los momentos felices de su hija. Foto: Cortesía Laura Castro (cortesía/cortesía)

Laura Sofía tomó las cosas con calma. Ella ya estaba matriculada en la universidad para estudiar Sicología.

“Me dijo, no mamá, no te preocupes, hay una cosa que es mejor y yo ya averigüé todo.

Era un voluntariado en Costa Rica que había hecho una amiga de la familia a quien le encanta a viajar.

“Tenía que pagar 250 dólares por la semana, y el resto lo pagaba con el trabajo que iba a hacer. Voy a cuidar las tortugas, mamá, y eso, pues, me apasiona un montón y aportar a la humanidad. Me dice, apoyame mamá”, recordó la señora.

Entonces, habló con el papá de Laura Sofía, y decidieron apoyarla.

“Nos sentíamos orgullosos de que ella, en lugar de quedarse enojada, decidiera hacer el voluntariado. Laura Sofía era consentida y con un pequeño esfuerzo la familia la hubiera apoyado para irse a Cancún”, dijo la mamá.

Laura Castro trata de ayudar a varias personas a vivir su duelo entendiendo su dolor. Foto: Laura Castro. (cortesía/cortesía)

La joven preparó sus maletas y se vino para Costa Rica cargada de ilusión.

Laura Sofía llegó el 17 de junio para hacer su voluntariado en barra del Pacuare, Siquirres, Limón.

El nacimiento de las tortugas dio mucha felicidad a Laura Sofía fue un sueño cumplido para ella. (Marvin Caravaca)

Ella había enviado a su mamá fotos y videos de todo lo bonito que estaba viviendo y estaba feliz porque estuvo jugando en el mar con los nuevos amigos que encontró en el refugio.

@veritax2 Ver, sentir y vivir lo que mi hija vivió antes de morir, fue lo que me llevó a este hermoso lugar en Costa Rica. Entender lo que había sucedido y construir mi propia historia, con los testimonios de los testigos reales y la energía de ese lugar, me ayudó a estabilizar mi paz y hacerla inquebrantable. El milagro pintado en el cielo, reflejaba el milagro que se estaba materializando en mi corazón. Después de este viaje, realizado un mes, después de su muerte, no hubo vuelta atrás. El amor hecho vida, Dios hecho amor y tods siendo parte de una nueva creación. Gracias vida #duelo #madreehijas #vidaeterna #milagroso #amoreterno #sanidad #dios #muerte #puravida ♬ sonido original - Laura Castro Posada

“Ella estaba siendo muy feliz, no se cambiaba por nada, nos contaba todo lo que pasaba, y no cabía de la felicidad”, recordó la mamá.

La familia hablaba con Laura Sofía cada vez que se podía para saber que estaba bien, y para que les contara todo lo que estaba viviendo.

“Hay un video muy lindo, que es muy tierno, porque ya no podía contener la emoción y, si la oyes hablar, es muy consentida, y dice: ‘mamá, ahí colgamos la ropa, ahí están los baños, ahí dormimos, da la vuelta, y ahí está el agua, el mar se ve hermoso, divino, divino’. Ella se lo estaba gozando, me decía, ‘mamá, yo definitivamente no conocía el cielo’, Bogotá es una ciudad nublada normalmente, por eso es que nosotros no veamos tantas estrellas”, comentó.

“Me decía: ‘mamá, no cabía una estrella más, el cielo está lleno de estrellas’. También recuerdo que me dijo que vio una estrella fugaz. En ese momento me dijo: ‘yo pensé que eso era un cuento como las sirenas, pero en realidad existen’”, agregó la señora.

Uno de los instantes más emocionantes para Laura Sofía fue cuando nacieron las tortugas.

“Los huevitos se rompieron, la emoción de esa niña de verlas como se iban para el agua sin que nada pudiera detenerlas”, indicó doña Laura.El 26 de junio Laura Sofía, estuvo disfrutando del mar con sus amigos del voluntariado.

“El 27 (de junio) volvieron al mar, entraron tres amigos, tres voluntarios, una alemana, que era su mejor amiga de allá; un inglés y ella, y los tres estaban jugando casi en la orilla, en la playa, pero se fueron hundiendo, se fueron yendo y cayeron en una corriente debajo del agua que los empezó a arrastrar”, contó.

“La alemana alcanzó a salir y pidió ayuda; Laura Sofía quedó con el inglés, quien la trató de salvar, pero ella se le soltó en algún momento y al muchacho lo rescataron y lo sacaron en una lancha, pero mi niña llegó flotando sola a la orilla, la alcanzaron a ver y la rescataron, pero ya estaba ahogada”.

Laura recibió la triste noticia horas después de que ocurrió la desgracia.

“Puedo decir que es un dolor que supera lo físico, lo emocional, supera cualquier cosa que yo haya vivido antes”, dijo.

Laura Sofía murió el lunes y su familia esperaba que regresara el jueves del voluntariado, pero lo que recibieron fue su cuerpo.

Un tío de la joven y la esposa fueron quienes viajaron a Costa Rica para encargarse de los trámites para recoger el cuerpo.

“Yo no era capaz de ir, tampoco quería que nadie fuera; en realidad, yo me la imaginaba destruida, siempre me había imaginado que morir por ahogamiento, era una muerte muy cruel, y que su cara iba a ser de sufrimiento, de pronto inflada, morada; no sabía, me imaginaba una imagen muy fuerte”, dijo la mamá.

Laura confiesa que su hermano vino a Costa Rica con ganas de reclamarle al mar por arrebatarle a su amada sobrina.

“Me dijo: ‘Laura, cuando la vi, la niña está perfecta, está dormidita. Es una sirenita, está hermosa, peinadita, cuidadita. Laura, esto es un milagro, ahora Sofía está en plena paz’. Tenía que ser así, simplemente, para que lo entendiéramos, ya era su momento”, explicó la mamá, quien por muchos años trabajó en Finanzas y Comercio Exterior.

Laura le quitó a su hija el collar de tortuguita que andaba puesto y lo conserva como un tesoro; es más, no se lo quita. Su otra hija, Antonia, también tiene uno y otros familiares llevan uno en memoria de Laura Sofía.

“Yo sí creo que soy un caso de milagro por el shock; fueron 24 horas que no estuve en mi cuerpo completamente. Pude ver el camino de la muerte, pude encontrarme, sentirme en Dios, no te puedo decir cara a cara, porque es que no hay una cara, es una inmensidad y un poder y un amor. Sabes cuando has tenido esa sensación de amor”, recordó.

Ella asegura que en ese momento sintió el dolor y al ver a su hija la pudo liberar.

“Yo le dije: ‘mi amor, tienes que seguir, yo me voy a hacer cargo, voy a ser capaz con esto, me responsabilizo de mi proceso y de los que tengo alrededor. Vete tranquila y confía en mí. Y eso me dio un empoderamiento de amor total”, dijo.

Un mes y medio después de la tragedia, Laura y su pequeña hija Antonia viajaron al lugar donde había fallecido Laura Sofía.

El viaje fue el regalo de graduación de la joven. (cortesía/cortesía)

“Tenía la intención de desahogarme, de enfurecerme, de gritar, de patalear en ese mar y, de pronto, que ojalá también me ahogara, pero no pude, fue impresionante. Tuve la gran fortuna de poderme quedar en la misma habitación del hotel en San José, que me recogiera el mismo taxista, llegar al mismo puerto, tomar la misma lancha, que me encontraran ahí todos los voluntarios que también estuvieron con ella y la conocieron”, recordó.

Ella asegura que luego de hablar con muchas personas sintió la huella que dejó su hija.

“Me llené de orgullo, de amor, por esa tierra de honor, no por casualidad; o sea, no puedo sentir otra cosa, sino gratitud por la tierra que escogió el alma de mi hija para partir, un paraíso”, confesó Laura.

La mamá por eso ahora acompaña a otros en el dolor y el luto, el mismo que ella ha experimentado.

“Decidí hacer lo mejor por amor a mí misma y a mi hija, y si mi hija me está viendo, pues que se sienta orgullosa, que sepa que ella sigue viviendo aquí, y que su legado no fue en vano”, concluyó con la esperanza de un día volver al lugar donde Laura Sofía falleció.