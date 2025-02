Mamá cuenta lo que fue para ella correr para salvar a un hijo porque el otro ya había fallecido

Khed pasaba largas horas grabando sus canciones y ensayando. Fotos cortesía de la familia

El legado de Kendall Hernández Vargas, el joven de 18 años que murió en un accidente de tránsito, sigue vivo en sus canciones y en redes sociales.

Él compartía su pasión en Tiktok (Khed) y en su canal de Youtube, a él le encataba escribir, producir y grabar canciones, también sus videos, esa era su mayor felicidad, así lo contó su mamá, doña Karen Vargas.

El 17 de enero su vida se apagó en un accidente de motocicleta en Alajuela, mientras que su hermano Isaac, de 20 años, sigue luchando por recuperarse.

Khed era, según su familia y amigos, una promesa de la música, desde muy pequeño aprendió a tocar la guitarra y tenía varios años de estar dedicado por completo a la música urbana; él publicaba muy constantemente en Tiktok, reda en la que tenía más de 365 mil seguidores.

Isaac Hernández Vargas sigue luchando por recuperarse, en la foto aparece su mamá Karen.

Los familiares de este joven eran sus fans número uno y ahora sus recuerdos son lo que les da fuerza para seguir adelante.

“La música era lo que a mi hijo lo hacía más feliz, esto ha sido muy duro para nosotros, nos hace demasiada falta, es difícil, Isaac y Kendall eran demasiado unidos, siempre estaban juntos; bueno, mis hijos siempre han sido así, gracias a Dios, muy unidos y para él, en medio de su recuperación, ha sido duro que su hermano no esté”, expresó la mamá.

Isaac, luego de estar al borde de la muerte, fue dado de alta en el hospital y ahora se recupera en casa, con el amor de su familia y el de su guerrera mamá, que tuvo que, pese al dolor de perder a un hijo, seguir fuerte para cuidar al otro.

“Este proceso es muy difícil para mi familia; desde que pasó el accidente, yo lo que hice fue correr para el que estaba con vida: Isaac, y si hubiera sido al revés, hubiera sido igual, yo sabía que ya mi hijo Kendall no estaba, que en ese momento el que me necesitaba era Isaac, entonces como que yo bloquee a mi hijo muerto para poder luchar por el que estaba vivo”, contó la mamá.

La carretera Bernardo Soto es escenario accidentes frecuentemente. Foto: Ilustrativa

“Si yo me hubiera enfocado en Kendall, no hubiera podido tener fuerzas para luchar por Isaac, me agarré de Dios para que él fuera el que me fortaleciera, porque mi alma y mi corazón están desgarrados, no he tenido tiempo de llorar a mi chiquito, a Kenditall”.

La mamá asegura que en medio de tantísimo dolor sienten alegría de ver a Isaac en casa, porque estuvieron cerca de perderlo.

“Él está muy contento de ver el milagro que Dios hizo en la vida de él, que Dios le devolvió la vida, nació de nuevo mi chinito”, dice la señora.

La mamá confiesa que el regreso a casa de su hijo ha sido duro, porque en ese momento empezaron a enfrentar la muerte de Kendall.

“Es un vacío no escuchar ni ver a mi chiquito, es que siempre se escuchaba componiendo y cantando sus canciones, sus te amo mami de todos los días, mis hijos todos son muy cariñosos, pero él lo era aún más con todos nosotros, sus papás, sus hermanos y hasta sus amigos”.

Doña Karen asegura que Kendall era especial, se quitaba la comida de la boca por ayudar a otros.

“Él siempre quería ver a los demás bien, ahora que estoy en la casa todo el día, sí he estado muy triste de ver las cositas de mi chiquito y saber que ya no está, pero me conforta saber que él está al lado de Dios, pero me mata no tenerlo conmigo”, lamenta la vecina de Naranjo.

El accidente ocurrió frente a la Dos Pinos, sobre la autopista Bernardo Soto.

Aparentemente, la moto en la que iban los dos muchachitos chocó contra la parte trasera de un carro y eso provocó que derrapara y los chocara un camión que venía por el carril contrario.

Los hermanos regresaban de una primera entrevista de trabajo que tenía Kendall.

El hermano menor falleció en el sitio, mientras que a Isaac lo llevaron muy grave al Hospital San Rafael de Alajuela, luego al Hospital México, enfrentó varias operaciones, estuvo en coma inducido y sufrió una severa lesión en el estómago.

En un solo día a Isaac le hicieron siete cirugías, le colocaron un pin en la cadera, también en el fémur, en el empeine, la muñeca, lo operaron de un hombro y el antebrazo.

Para la familia fue durísimo decirle a Isaac de la muerte de su hermano.

Isaac se va recuperando, pero sí debe tomar medicamento fuertes para el dolor.