Mamá de 17 años enfrenta una dura lucha tras perder una pierna en un accidente de tránsito

Un terrible accidente de tránsito provocó que la familia de una joven de 17 años pase por momentos muy difíciles, pues ella perdió su pierna izquierda.

Brandy Juleisy Rodríguez Vargas y su mamá Evelyn Vargas nos contaron lo duro que ha sido para ellas este último año. Aun así, ellas han visto un milagro que les da fuerza para seguir.

Brandy Rodríguez trata de encontrar fuerzas por su bebé. Foto suministra y autorizada por la mamá (Foto Cortesía y autorizada por la mamá /cortesía)

Doña Evelyn asegura que ella sufre mucho al ver a su hija deprimida, pues ella no acepta la pérdida de su pierna, y tampoco logra adaptarse; incluso, hace poco más de un mes se cayó y está esperando una nueva cita que tiene en junio para que le den una nueva prótesis.

Brandy asegura que no recuerda casi nada de lo que ocurrió, solo que el 27 de abril del 2024, fecha que marcó su vida, iba con un allegado en una moto.

El accidente sucedió en Quebrada Azul de Florencia, en San Carlos de Alajuela.

“El accidente fue de una moto con otra moto, ella iba como acompañante, pero fue la más grave, y tenía tres meses de embarazo en ese momento”, comentó la mamá.

Brandy Rodríguez, estuvo en coma seis días Foto suministra y autorizada por la mamá (Foto Cortesía y autorizada por la mamá )

La jovencita fue llevada al Hospital de San Carlos con fractura expuesta de tibia, peroné y fémur.

“Tenía tres fracturas en el cráneo y un hematoma; la estabilizaron y la trasladaron en coma a San José, al Hospital México. Yo la fui a ver al día siguiente y la encontré en cuidados intensivos con un tutor en la pierna”, relató doña Evelyn.

“Yo estaba ahí esperando a que reaccionara, pero los médicos me preguntaron que si yo tenía más hijos, que los llamara de una vez, porque había probabilidad de que mi hija no sobreviviera. Solo la mano de Dios podía hacer que ella despertara”, relató la angustiada señora.

“Tenían que ponerle antibiótico, pero no podían, no se sabía qué tipo; eso era un enredo. Cuando estaba en el hospital México, se le metió una bacteria, por lo que le tuvieron que hacer dos lavados, pero ya la infección era terrible”, añadió.

La joven desea poder aprender a hacer manicure para ganarse la vida. La recuperación la atravesó embarazada (Foto Cortesía y autorizada por la mamá )

La joven se aferró a la vida y a los seis días se despertó.

“Ella no reconocía a nadie, ni siquiera a mí, no sabía que estaba embarazada”, recordó la mamá.

A la jovencita la trasladaron al Hospital de San Carlos el 14 de mayo, ahí le tuvieron que cortar la pierna porque para los médicos era la única manera de salvarle la vida a Brandy y a su bebé.

“Le dio una depresión terrible, cuando se dio cuenta de que le habían tenido que cortar la pierna, pero es que en ese momento, había una gran preocupación por el bebé”, indicó doña Evelyn.

Brandy estuvo mucho tiempo internada, pero su situación emocional es complicada.

“Me ha costado mucho la recuperación, aun así logré tener a mi hijo que se llama Ángel. Soy mamá soltera, mi mamá me ha apoyado con esto, pero hay días que lloro mucho, que me da depresión, que no logro aceptarme”, señaló la muchacha.

Su mamita afirma que le da mucha tristeza ver a su hija tan decaída por lo que le ocurrió y por tener que asumir su nueva realidad.

“Hace poco más de un mes me caí y la prótesis se torció, ahora debo esperar la cita en junio”, explicó la joven.

Su mamá cuenta que Brandy solo sale de la casa por motivos de fuerza mayor.

“Ella era muy activa y ahora está triste, sale solo si tiene que hacer un mandado, pero no se adapta y no quiere verse así. Ha sido muy complicado”, explicó la señora.

El pequeño Ángel es quien le da fuerzas a esta menor para seguir adelante; sin embargo, desde el accidente, la situación en su casa ha sido más dura y, a veces, no tienen ni para comer.

Brandy quiere aprender a hacer uñas y arreglar el cabello para poder tener un ingreso sin necesidad de salir de la vivienda.

La Fundación RN ahorita tiene una campaña para tratar de ayudar a esta jovencita y su familia con víveres, y también para que empiece a estudiar y así poder trabajar en poco tiempo. Si desea apoyarlos, puede llamar al número 6230-7471, que también cuenta con Sinpe móvil.