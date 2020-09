“Yo nunca en mi vida me había hecho un tatuaje, aunque lo había pensado. Mi hija tenía uno en el hombro derecho que decía mi nombre, se lo hizo cerca de su pecho, porque siempre me decía que me iba a llevar en su corazón. Esa vez me dijo: ‘mamá hagámonos un tatuaje juntas, pero yo no me animé’”, dijo la mamá.