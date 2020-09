“Quiero que me diga qué pasó con mi hija, en esta situación debería ponerse la mano en el corazón, él es papá y no creo que le gustaría que le hicieran algo así a su hijo. Me duele pensar que es una persona de la comunidad, yo nunca me metía con nadie, es algo que no se lo deseo a nadie. Que se ponga la mano en el corazón, que recuerde que si él habla en algún momento le van a bajar la condena y que tiene un hijo que va desear ver a su papá, al igual que yo que en este momento estoy deseando ver a mi hija y abrazarla”.