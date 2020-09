-Cuando yo iba en el carro me ataque a llorar, mi cuñado paró el carro y me dijo quiere que la lleve a mi casa, pero yo tenía que llegar donde mis papás qué les iba a decir, él paró antes de la casa, pase metida toda la tarde en un carro, cuando llegué ya le habían contado a mi papá. Papi siempre me decía: tenemos que comprar un nicho y yo le decía: papi para qué estás pensando en la muerte y ahora saber que si mi hija aparece a quien vamos enterrar ahí es a ella, él me dijo no crea hasta tener una prueba. Pero mi mamá cuando me vio llegar me dijo: toda la tarde te he estado esperando, entonces me destrocé y mi mamá se lanzó y me dijo no me diga... le contamos y la tuvieron que agarrar entre todos, ella dijo que se quería morir porque Allison era su vida y se nos desmayo varias veces, un primo psicólogo habló con ella, después me dijo: no crea eso, eso es mentira, ella no está ahí.