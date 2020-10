“Hay paz, en lo que cabe, porque ya sabemos dónde está mi hija, sé adonde le puedo ir a dejar flores. Me duele por esas madres que no han encontrado a sus hijos y en este momento están pasando casi la misma situación que pasamos hace casi ocho meses, creo que si no nos agarramos de Dios no podemos seguir con este dolor”, dijo doña Yendry.