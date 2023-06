Mamá de cinco menores está desaparecida

Laura María Calderón Mora, de 35 años, es madre de cinco menores y está desaparecida, por lo que una de sus hermanas interpuso una denuncia en el OIJ.

La última vez que la vieron fue el pasado viernes 23 de junio, sin embargo, fue hasta el miércoles 28 de junio que sus familiares interpusieron la denuncia.

Calderón es vecina de San Isidro de Alajuela.

El OIJ pide ayuda para dar con Laura María Calderón Mora, de 35 años. Foto: OIJ

Ana Isabel Calderón, hermana de Laura, afirmó que su hermana acostumbra salir con las amigas, no obstante no es normal que no conteste el celular ni se reporte con sus seres queridos.

Los hijos de Laura están a cargo de otros familiares.

El OIJ pide ayuda para dar con el paradero de la mujer, si usted la ha visto o sabe dónde está llame al 800 8000 645 del OIJ.