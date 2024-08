Mamá de colegiala desaparecida revela lo que dice la carta que le dejó su hija en la casa

Anyelina Mena Mora, joven de 12 años desaparecida en Pococí.

Doña Graciela Mora está con el corazón en la mano desde el pasado viernes, pues desde ese día no sabe nada de su amada hija Anyelina Mena Mora, de 12 años, quien desapareció tras salir de su casa en Suerre de Pococí, en Limón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que la jovencita fue reportada como desaparecida desde el pasado viernes 26 de julio, cuando se le vio por última vez en la localidad de Jiménez de Pococí.

“Se fue como a eso de las 4:30 a. m., me imagino que ni siquiera se bañó, porque el baño estaba seco. Me dejó una carta donde me dijo que ella se iba de la casa, que iba a volver, pero que no sabía cuándo, que yo estuviera tranquila porque ella iba a estar bien, pero no estoy bien. Es una niña de apenas 12 años ”, dijo Mora a La Teja.

Doña Graciela dijo que pese a que ya ha pasado casi una semana, aún siguen sin pistas sobre el paradero de su hija, pues inicialmente se hablaba de que se había ido a la casa de una amiga, pero descartaron eso pues ni sus amigas cercanas saben nada sobre ella.

“Estamos igual que el primer día, no sabemos nada. Les pido ayuda y colaboración a las personas que sepan dónde está ella, que por favor se apiaden de esta madre y del pueblo que tanto la quiere”, dijo la angustiada madre.

Información muy confusa

Mora también mencionó que en los últimos días han recibido muchas llamadas, lamentablemente la gran mayoría son de personas inescrupulosas que dan información falsa para jugar con su dolor.

“La han visto en todo lado, mas bien lo vuelven loco a uno, porque todo mundo llama para decirme que la han visto en tal lado, es difícil porque uno tiene la esperanza, pero en concreto no sabemos nada”.

La señora contó que su hija cuenta con un celular que le habían regalado, pero este no tiene tarjeta SIM, por lo que la muchacha solo usaba su celular cuando se conectaba a una red Wifi, pero desde el viernes no se ha conectado a WhatsApp ni a ninguna otra red social.

Doña Graciela aprovechó para enviarle un mensaje a su hija con la esperanza de que ella puede leerlo y regrese a su hogar lo antes posible.

“Le digo que me perdone si algún día le fallé, que la amo con todo mi corazón, que es mi princesa, que la quiero abrazar, que regrese porque mamita la espera”.

Si usted ha visto a Anyelina o sabe dónde podría estar comuníquese con el OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.