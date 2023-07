Mamá de constructor se enteró del asesinato de su hijo por medio de una publicación en Facebook

Una publicación en redes sociales se convirtió en la peor noticia para la familia Madriz Rojas, vecina de Guácimo de Limón, ya que informaron que habían asesinado a uno de sus integrantes, Andrés Alberto Madriz Rojas, de 34 años.

Madriz era padre de tres niños, oriundo de Guácimo, tenía cerca de un año de vivir en Quepos, pues allí consiguió trabajo como constructor, según comentó Ana Cecilia Rojas Valverde, mamá de Andrés.

A él lo asesinaron de al menos tres balazos en el cuello, la espalda y el hombro. A Madriz lo dejaron sin vida sobre la arena de la playa El Cocal, en Quepos.

El hallazgo lo hizo una persona que caminaba por la playa este viernes 7 de julio, a eso de las 7 a.m.

“Mi hermano me avisó (sobre el homicidio) que lo habían pasado en Facebook, lo verifiqué y fue verdad”, expresó con tristeza esta madre.

Doña Cecilia necesita ayuda para sepultar a su hijo en Guácimo, así que si usted desea colaborar, puede hacer un Sinpe móvil al 6442-8052 a nombre de Ana Cecilia Rojas, ella agradece cualquier colaboración.

La última vez que la mamá de Andrés y él conversaron por teléfono fue este miércoles 5 de julio y en febrero anterior se vieron por última vez.

“Cuando me llamó me dijo: ‘mamá estoy bien, estoy tranquilo, empezando de cero, con mentalidad diferente’ y ahora pasó esto, no me esperaba esto (su muerte). El papá dice que también estuvo conversando con su hijo, ahora pienso que esto fue una despedida sin saber, porque él estuvo muy tranquilo, andaba trabajando, no andaba en cosas raras”, manifestó la madre.

Andrés Alberto Madriz Rojas fue asesinado de tres tiros en playa El Cocal de Quepos. Foto: Tomada de FB

LEA MÁS: Frenan en seco a hombre buscado por homicidio cuando pretendía abordar avión

Esta madre asegura que su hijo, como cualquier joven, le dio dolores de cabeza en algún momento, por andar con personas que no le convenían; sin embargo, ella aseguró que Andrés se estaba esforzando por ser una mejor persona.

“Hace tres meses lo fui a visitar, alquilaba un apartamento, él estaba feliz trabajando en construcción, me dijo que era tiempo de formalizar su vida y hacer las cosas bien, que no me iba a dar sufrimientos”, señaló la mamá.

De momento, no hay sospechosos por este homicidio y, lamentablemente, las cifras por muertes violentas en el país siguen en aumento.

Si usted tiene información de los sospechosos, llame a la línea confidencial 800 8000 645 del OIJ.