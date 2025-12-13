Mamá de Gerardo Cruz revela el sueño que su hijo dibujó en un papel y nunca pudo cumplir

La vida de Oveth Gerardo Cruz Barquero se detuvo a los 22 años por culpa de la maldad de unas personas.

El 30 de diciembre del 2025 hubiese llegado a 33 años, una edad a la que imaginó llegar lleno de metas.

Uno de esos sueños lo plasmó en un papel y se lo mostró a su mamá, un recuerdo que ella conserva en su memoria como una de las aspiraciones por las que él luchaba. Ese anhelo quería cumplirlo por su hija mayor y por otra que venía en camino.

Gerardo Cruz, de 22 años, recibió varias puñaladas cuando salía de su trabajo en una panadería. (Archivo)

A una década de su ausencia, Ana Patricia Barquero sigue guardando intacto ese pedacito de esperanza que su hijo dejó.

“Todavía está ese sueño en un papel, mi hijo vivía con mi hermano en calle Mesén, en La Unión de Cartago, la propiedad tiene un patio muy grande y él quería construir la casa de sus sueños ahí, decía que sería de cristal, de muchos vidrios”, manifestó la mamá.

La señora guardó ese papel, pero muchas de las pertenencias se las llevó su otra hija para conservarlas en un lugar seguro, ya que doña Ana Patricia ha alquilado en varias casas.

“Mi hija tiene todas las fotos de él, a nosotras nos devolvieron la camisa de él que anduvo la última vez, la billetera, la faja; ella (se refiere a la hija) me decía que le daba miedo que se me perdieran o dañaran las cosas, porque me he pasado de casas”, mencionó doña Ana.

La mamá se tuvo que desprender de otros objetos con el dolor del alma, porque ya no era saludable mantenerlos en la casa, ya que atraía cucarachas.

Para doña Ana Patricia este 2025 ha sido un año muy difícil, ha enfrentado depresiones y no puede ir al cementerio porque siente la necesidad de querer abrir la tumba para sacar a su hijo.

Ana Patricia Barquero, mamá de Gerardo Cruz, guarda en su memoria y corazón los 22 años que vivió junto a su hijo. Foto: Cortesía de Ana Patricia Barquero.

Recuerdos que marcaron a mamá de Gerardo

A Gerardo lo apuñalaron cuando salió de su trabajo como panadero en San Sebastián; el ataque ocurrió en Colonia Kennedy, la noche del 7 de octubre del 2015 y sufrió una agonía de 42 días en el hospital Calderón Guardia; falleció el 19 de noviembre del 2015.

Estando en el hospital muchas personas se acercaron a dejarle papeles con oraciones, tarjetas, flores y candelas; doña Ana trataba de recogerlas para guardarlas y con la intención de que su hijo algún día las viera, pero no fue así.

Al final decidió guardarlas, como un recuerdo de la personas que pedían por la salud de Gerardo; este 2025, luego de 10 años de tener esas pertenencias, tuvo que desprenderse de ellas.

“Cuando boté las cosas sentí que desechaba una parte de él, me apegué mucho a esos detalles que la gente le ponía en las paredes”, manifestó la mamá.

Gerardo se convirtió en una figura pública al denunciar un hecho de acoso callejero, en ese momento planeaban su muerte. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez)

Muchas personas realizaron vigilias por Gerardo Cruz, durante 42 días que duró su agonía. Foto: Luis Navarro (Luis Navarro)

Así se dio a conocer el nombre de Gerardo Cruz

En expediente LT retomamos el caso de Gerardo y cómo marcó a todo Costa Rica, pues él se convirtió en figura pública por exponer en las redes sociales un video sobre acoso sexual callejero, en el que encaraba a un hombre que intentó usar su celular para grabar por debajo de la falda de una mujer en el centro de San José.

La acción generó que muchos medios de comunicación lo tomaran en cuenta para contar la situación del video.

“Recuerdo que a mi hijo le gustó que lo entrevistaran y la notoriedad por lo que había hecho; yo solo le decía que tuviera los pies en la tierra, porque tenía dos bocas más que alimentar (se refería sobre las hijas)”, recordó la mamá.

Mientras su nombre resonaba en medios, contra él orquestaban un plan para matarlo.

En un principio, muchos pensaron que el responsable del ataque había sido el hombre que Gerardo expuso en la grabación, sin embargo, las autoridades judiciales terminaron descubriendo que la mente maestra de este hecho fue la exmodelo Samady Fonseca Fernández, conocida como la Barbie.

Relación fatal de Gerardo Cruz

Gerardo y la Barbie mantuvieron una fugaz relación sentimental.

El OIJ confirmó que el motivo del atroz hecho por el que la Barbie pagó para que mataran a Gerardo fue porque él no quiso continuar con la relación amorosa.

Ana Patricia no conoció personalmente a la Barbie, pero sí sabía de su existencia, porque Gerardo le contaba que ella lo pasaba recogiendo en la casa, iban a la playa, le prestaba el carro, le compraba lo que él quisiera y siempre estaba pendiente de él.

“Mi hijo me mostraba fotos de ella, esa relación no duró ni tres meses, como decimos los ticos, eso fue un lance, porque la pareja que él tenía, de nombre Karol, se había ido de la casa para vivir con los papás y en ese lapso fue que conoció a esa mujer (Barbie), ella era muy elegante, llegaba en un buen carro, ella lo invitó a salir y lo llevaba a lugares finos; mi hijo joven y lo endulzó, eso fue lo que pasó.

“Cuando él me dijo que andaba con una mujer mayor, yo le dije que si no le daba cosa andar con una mujer mayor que podía ser como la mamá; mi hijo me decía que no, porque era una mujer bonita, que lo chineaba. Mi hijo estaba ilusionado, porque lo llevaban a la playa, le compraban cosas de marca, lo que a los jóvenes les gusta”, recordó la mamá.

Como cualquier otra persona, Gerardo se sintió confundido y cuando la quiso dejar, no salió con vida de esa decisión.

Samady Fonseca Fernández, conocida como la Barbie, fue señalada como la autora intelectual del crimen de Gerardo Cruz. Fotografia: John Durán (JOHN DURAN)

Cuando se dio la agresión, doña Ana señala que sintió que el mundo se le vino encima, aún lo siente así; pero pese al dolor, trata de manter presente la memoria de su hijo.

“Estoy tranquila, porque sé que fue un buen hijo, cometió errores como todo ser humano, tuvo sus travesuras, sus sueños frustrados, pero es lo que recuerdo de él”.

En estos 10 años no se ha soñado con su hijo; para cada aniversario le dedica una misa en la que familiares y compañeros de trabajo siempre la acompañan.

Nieto llegó a darle mucho consuelo

Además, ha tratado de enfocarse en ella y en estudiar; se esfuerza por terminar el bachillerato.

“Tengo muchos amigos muy jóvenes, que conocí al entrar a estudiar, ellos me entienden y me dan su apoyo; esto de estudiar lo hago por mí, por el deseo de salir adelante, además que en mi trabajo he sentido el apoyo para continuar”.

Doña Ana Patricia solo tuvo dos hijos: Gerardo, que era el mayor, y la menor es una mujer. La muchacha tuvo un hijo que actualmente tiene 6 años y usó parte del nombre de esa criatura para honrar a su hermano fallecido.

“Mi nieto se llama Noah Ovete, es ver a Gerardo, y él llegó a darme un consuelo; claro, mi hija me regaña porque me dice: ‘Es mi hijo, ya mi hermano no está’, pero lo veo igual como cuando era pequeño y me derrite de amor cuando me dice: ‘Tita, eres la mejor del mundo’.

“Donde yo vivo se ve mucho el cielo y mi nieto me dice: ‘Extraño a mi tío’, habla como si lo hubiese conocido; él vino a llenar un poquito el vacío de mi hijo”, reconoce.

Siente paz en su corazón

Doña Ana guarda paz en su corazón y estuvo de acuerdo con las sentencias.

Los jueces del Tribunal de Pavas condenaron a la Barbie por ser la autora intelectual del ataque; en enero del 2018 la sentenciaron a 30 años de prisión, el caso luego pasó al Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea, que ratificó la responsabilidad, pero le bajaron la pena a 25 años.

La hija de la Barbie, de apellido Valerín Fonseca, actualmente de 28 años, fue condenada a 20 años.

Samady involucró a su hija en este atroz hecho, la joven fue sentenciada a 20 años de cárl. Fotografia: John Durán (JOHN DURAN)

Los otros condenados fueron Ronald Arce Barrientos (29 años actualmente) y César Chaves Cerdas (32 años), también descuentan 20 años cada uno; ellos supuestamente se encargaron de conseguir a los autores materiales del ataque.

Por estos mismos hechos, un quinto acusado, menor de edad, fue declarado coautor material del homicidio durante un juicio realizado en la vía penal juvenil; se sometió a un proceso abreviado y recibió una condena de 7 años.

Los jueces le reprocharon a la Barbie que ella se aprovechó de la inmadurez de su hija y de los otros dos sentenciados, quienes en ese entonces tenían 18, 19 y 22 años.

“Usted, valiéndose de esa superioridad emocional que como madre tiene, traslada esa idea homicida a María Kristina, sin importarle que la estaba involucrando en un hecho tan grave”, le dijo la jueza Kryssia Quirós a Samady Fonseca Fernández.