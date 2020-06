“Yo siempre que me pasaba de casa desempacaba todo y lo volvía a poner, pero ahora por espacio no puedo, mi hija me regaña y me dice que las guarde, que lo tenga en la memoria, pero yo me pongo a llorar porque siento que si yo guardo estas cosas o no las tengo, es como si las estuviera enterrando, mi nieta mayor dice que ella se las va llevar cuando sea grande”, contó Barquero.