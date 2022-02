Mamá de hombre atacado por cocodrilo: “Se me fue haciendo lo que amaba, que era pescar”

Lidier Murillo falleció al ser atacado por un cocodrilo en Golfito. Foto cortesía. Lidier Murillo era un apasionado de la pesca. Foto cortesía.

Como un hombre de gran corazón que vivía enamorado del mar y de la pesca, así es como doña Adilia Gamboa recuerda a su querido hijo Lidier Murillo Gamboa, de 43 años, quien perdió la vida tras ser atacado en dos ocasiones por un cocodrilo.

“Siempre lo voy a recordar como un excelente hijo, como una persona muy amigable, tenía montones de amigos. Él era un hombre feliz al que le encantaba la pesca, esa era la pasión de él, en realidad se me fue haciendo lo que amaba, que era pescar”, dijo doña Adilia.

El lamentable hecho, en el que murió Yiyo, como le decían a Lidier, ocurrió a las 3:30 de la tarde de este miércoles 16 de febrero en el río Coto de Golfito, en la zona sur, cuando él y su amigo Álvaro “Coyol” Rodríguez pescaban cerca de la desembocadura.

Coyol contó que el animal salió del agua y atacó a su amigo, él forcejó con el cocodrilo hasta que soltó a Lidier, entonces él pudo llevarlo hasta la orilla.

Sin embargo, cuando Rodríguez salió en busca de ayuda el cocodrilo volvió a atacar a su amigo.

‘’Yo me tiré desde arriba del paredón con un palo en la mano y le di por la frente y me golpeé la costilla y ahí se lo volví a quitar. Y ya estando en la orilla, el bicho venía todo inflado a agarrarle los pies y yo con el palo le daba al paredón y al agua para aventarlo, para que se fuera. Y él (Lidier) pegaba gritos, que le dolía; ‘estoy muerto, estoy muerto; me sacaste, Coyol, me sacaste’’', comentó Rodríguez al medio Colosal Informa.

Cocodrilo americano. Al parecer, este fue el cocodrilo que acabó con la vida de Murillo. Foto cortesía de Colosal Informa

Doña Adilia desconocía que en ese lugar hubiesen cocodrilos.

“Me imagino que él (su hijo) tampoco sabía que ahí había un cocodrilo, porque el compañero (Rodríguez) que andaba con él dijo que habían ido a esa poza varias veces y nunca habían visto uno”, dijo la señora.

Siempre lo apoyó

Gamboa dijo que ella nunca compartió la pasión que Lidier sentía por la pesca, sin embargo, siempre la respetó porque era consciente de que le llenaba el corazón a su hijo.

“Yo nunca estuve de acuerdo, pero acepté y lo apoyé. Él era de decirme, ‘mamita, vamos el fin de semana a playa Azul’ y yo me iba con él, era feliz montado en la panga, era como si fuera un pececito en el agua, él disfrutaba todo eso”, recordó la señora.

Para Lidier la pesca siempre fue un pasatiempo, nunca la vio como un trabajo o una forma de llenarse los bolsillos, más bien aprovechaba esta actividad para ayudar a otras personas necesitadas.

Lidier Murillo falleció al ser atacado por un cocodrilo en Golfito. Foto cortesía Colosal Informa. Doña Adilia Gamboa dijo que su hijo siempre regalaba el pescado que capturaba. Foto cortesía Colosal Informa.

“Él pescaba para regalar, no era ni para nosotros, me decía, ‘mami, ¿qué hago yo con cobrarle un kilo de pescado a alguien?, mejor se lo regalo’, entonces yo le decía que si regalarlo lo hacía feliz, yo iba a apoyarlo en eso”, dijo doña Adilia.

Lidier no tenía empleo fijo, pues se dedicaba a hacer algunas chambas que le iban ofreciendo, principalmente se dedicaba a cortar palma africana.



— "Tenía toda la vida de pescar, desde que era pequeñito le fascinaba eso", dijo Adilia Gamboa, mamá de Lidier.

La parte más difícil

La trágica muerte de Lidier fue un golpe muy duro para su madre, pues él era uno de los que más la chineaba. Siempre pasaba muy pendiente de ella.

“Yo estuve muy afectada, pero en este momento ya me siento un poco fuerte, pero todavía falta lo peor, que es darle ese último adiós”, añadió la señora.

Doña Adilia contó que la noche de este viernes el cuerpo de su hijo será llevado a la comunidad de Coto 63, de donde era vecino, para ser velado.

Lidier Murillo falleció al ser atacado por un cocodrilo en Golfito. Foto cortesía. Según su mamá, a Lidier le apasionaba la pesca desde que era un chiquillo. Foto cortesía.

“Lo vamos a velar esta noche para darle sepultura mañana (sábado) a las nueve o diez de la mañana. A él lo vamos a tener aquí en la iglesia evangélica de Coto 63 y luego pasaríamos al cementerio de Río Claro”, detalló.



— Si usted desea ayudar a la familia de Lidier puede hacerlo por medio de Sinpe Movil al número 8487-7272, a nombre de Ingrid Bolaños, hermana de Lidier.

Gamboa dijo que para su familia ha sido muy difícil afrontar los gastos del funeral, pero que afortunadamente varias personas de gran corazón han puesto su granito de arena.

“Él tenía muchos amigos, entonces varios de ellos se pusieron de acuerdo para ayudarnos con poquitos por medio de Sinpe, yo en lo personal les agradezco con toda el alma, porque decir que uno no necesita una ayuda en momentos como este es mentira, uno jamás está preparado para algo así, ni en lo económico, ni en lo sicológico”, dijo la mamá.

El trágico caso de Lidier tocó el corazón de muchas personas, las cuales han enviado mensajes de apoyo a doña Adilia y su familia y eso los han llenado de fuerzas para seguir adelante.

“Yo les agradezco con todo el corazón, que Dios los bendiga, no tengo palabras de agradecimiento, ahí es cuando uno se da cuenta de quienes son los que están con uno, solo puedo agradecerles con todo el alma y el corazón”.