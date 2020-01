“Yo sentía como un calor y yo decía ‘ella tiene que estarme escuchando’. Cuando el doctor se acerca y me dice ‘ella está con el uno por ciento de vida’ y en eso mi esposo dijo ‘¿cómo puede ser?’. Estábamos en shock y yo como que cambié el casete, Dios me iluminó. Yo me le acerqué al oído (a Andrea), le toqué la cabeza... El pelo lo tenía terrible, las manitas frías y le dije 'mi amor, váyase tranquila, yo le cuido a Lucy (la hija, que apenas tenía un añito)”, declaró la mamá.