Mamá de joven asesinado relata la pesadilla que ha vivido después de la muerte de su hijo

El día 21 de cada mes se convirtió en una fecha marcada por el dolor para doña Andrea Hernández y su familia.

Ese número no solo es una fecha en el calendario, sino el momento en que la vida de su hijo, Johyner Valverde Hernández, fue abruptamente arrebatada.

El joven tenía 14 años cuando su vida fue apagada de un disparo, el 21 de julio del 2023, en San Rafael de Heredia.

A casi dos años y siete meses de su muerte, el recuerdo y el dolor siguen intactos, pese a que el caso ya fue llevado a los tribunales.

Johyner Valverde es recordado con su familia con mucho dolor. Foto: Cortesía y Autorizada por la mamá. (Cortesía/cortesía)

Doña Andrea con mucha tristeza relata que el responsable, un joven que tenía 16 años al momento de los hechos, aceptó los cargos y se sometió a un proceso abreviado.

En julio del pasado, al joven se le impuso una condena de cinco años con beneficio de libertad asistida, se tiene que portar bien o tendrá que ir a prisión.

Para la familia de Johyner, la resolución judicial no trajo paz ni cierre emocional.

“Hoy mi hijo Johyner Valverde cumple dos años y siete meses de su asesinato. Faltó mano dura, faltó cobijar más a las familias que sufrimos la pérdida inesperada de un hijo maravilloso, alegre y sano”, expresó su madre, quien hasta la fecha no está de acuerdo con el abreviado.

Johyner era estudiante de colegio y el día de su muerte había salido temprano de casa porque tenía un examen de Estudios Sociales. Como de costumbre, almorzaría en el centro educativo. Su mamá recuerda que al mediodía le escribió para enviarle dinero por Sinpe a la soda, pero nunca obtuvo respuesta.

Preocupada, llamó a su madre, con quien el menor vivía en ese momento. “Le pregunté por él y me dijo que acababa de salir, que venía rápido, pero que dos muchachos lo estaban esperando”, relató.

Johyner Valverde amaba las mascaradas Foto: Cortesía y Autorizada por la mamá. (Cortesía/cortesía)

Minutos después, alrededor de la 1:10 de la tarde, Andrea escuchó comentarios acerca de que una persona había sido asesinada en una vivienda cercana. Aun así, nunca imaginó que se tratara de su hijo. La confirmación llegó poco después, de una forma devastadora.

“Mi hija me llamó y me dijo que viera una foto que alguien había compartido por WhatsApp. Era la foto de mi hijo con un lazo negro”, recordó la mamá.

Johyner era ampliamente conocido en su comunidad por su participación en grupos de mascaradas, una de sus grandes pasiones.

Al enterarse de lo ocurrido, Andrea llamó al encargado de una de estas agrupaciones. Él le pidió que llegara de inmediato, pues algo grave había pasado.

Sin recibir información clara en el lugar, la madre se dirigió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), donde un agente le confirmó que su hijo había fallecido tras recibir un disparo entre las cejas.

Inicialmente, se manejó la posibilidad de que se tratara de un hecho accidental, pero conforme avanzó la investigación, esa versión fue descartada.

A pesar de que el proceso judicial concluyó, la madre asegura que el sistema dejó de lado el dolor de la familia, y durante meses ha permanecido en silencio, cargando con sentimientos de frustración.

“La ley penal juvenil no protege a las familias de las víctimas, siendo mi hijo menor de edad. Protege al delincuente menor de edad, dándole privilegios y libertad para rehacer sus vidas, pero ¿qué pasa con nosotros?”, dijo.

Doña Andrea también señaló que, tras el juicio, siente que casos como el de su hijo han quedado relegados por darles importancia a otros de personas más mediáticas.

“Con otros casos que consideran más importantes, le han dado poca o ninguna importancia al caso de mi hijo. Me siento decepcionada de los fiscales y también de los tribunales; ojalá que ahora que hay elecciones se planteen cambios porque esto no puede seguir así. La ley debe ser más firme y aplicarse diferente, si no, esto va a seguir igual”, afirmó.

El impacto de la muerte de Johyner trascendió el núcleo familiar. Su abuelo materno sufrió un derrame cerebral, comenzó a perder la memoria y, con el paso del tiempo, enfermó gravemente hasta fallecer, una situación que la familia asocia al profundo golpe emocional que significó la pérdida del adolescente.

“Es muy difícil caminar con este dolor, levantarse todos los días a trabajar, pasar los días festivos. Cada 21 lo recordamos como el peor día de nuestra vida. Sabemos que ya nada va a cambiar”, expresó la madre.

Pese a todo, Johyner sigue presente en la memoria de sus amigos y de la comunidad. Algunos de ellos aún utilizan camisetas con su imagen, como símbolo del cariño y la huella que dejó.

La mamá asegura que aunque no estuvo de acuerdo se hizo un abreviado. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Su mamá muchas veces se topa con los amigos cuando sale del trabajo y al ver esos detalles se siente acompañada.

Johyner era muy conocido en su barrio porque participaba en las mascaradas.

Para su madre, ese respaldo confirma que su hijo no ha sido olvidado, aunque insiste en que la justicia, tal y como fue aplicada, no logró reparar el daño causado. “No existe la justicia pronta y cumplida; ahora lo que existe para esta y otras madres es un profundo dolor”, concluyó.