Mamá de joven desaparecido confirmó que sangre hallada en casa es de su hijo

Andy Rivera Cubillo desapareció el 22 de julio. (oij)

Doña Johanna Rivera vive días de mucha angustia, dolor y desesperación por la desaparición de su hijo Andy Stiphen Cubillo Rivera, de 23 años, a esto se suma que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le informó que la sangre encontrada en una casa allanada en Parrita es de su hijo.

Rivera nos contó que a ella le confirmaron que las pruebas de ADN dieron positivas y con eso se comprueba que la sangre que había en la casa de Parrita era de Andy, pero hasta la fecha no sabe nada más del caso ni tampoco hay personas detenidas.

“Esa es la única información que tenemos hasta ahorita, pero el cuerpo de mi hijo no aparece, mi hijo tiene casi cuatro meses desaparecido”, dijo la angustiada mamá.

Desde que Andy desapareció no hay un solo día que esta mamita no salga a buscarlo sola o con ayuda de allegados. Además, comparte fotos de su hijo en las redes sociales pidiendo que si alguien sabe algo del caso, que por favor no guarde silencio. Ella es la mamá que semanas atrás le pidió al presidente Rodrigo Chaves -en una gira en Puntarenas- que la ayudara para que el caso de su hijo avanzara.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó en agosto una vivienda en Parrita y también visitaron la Isla El Cocal (ubicada en Quepos). En la casa encontraron rastros de sangre que fueron sometidos a pruebas forenses.

De Andy no se sabe nada desde el pasado 22 de julio.

Andy se juntó siete meses antes de su desaparición con una mujer mucho mayor que él, pero al momento de su desaparición ya la relación se había acabado.

“La última vez que lo vieron fue el 22 de julio. Estaba sentado en la esquina del antiguo súper Génesis en Parrita. Mi hijo se ganaba la vida haciendo trabajitos, chambas en lo que fuera”, dijo la mamá.

Doña Johanna se dio cuenta de que su hijo desapareció porque era común verlo en esa zona y de un momento a otro no se supo más de él. Las amistades de la mamá en esa comunidad la alertaron.

Apenas doña Johanna se dio cuenta lo fue a buscar y habló con la mujer con quien su hijo había convivido y ella le dijo que supuestamente un hombre agarró a Andy y lo golpeó. El muchacho se metió en una casa (la que fue allanada) e incluso a doña Johanna le han dicho que a su hijo lo escucharon gritar pero nadie lo ayudó y eso a ella le causa mucho dolor.

“Yo le cuestioné que cómo lo iba a dejar solo y me dijo que ella tenía miedo... Ni siquiera buscó ayuda, solo me dijo ‘usted a su hijo no lo va a encontrar’... Y yo en mi corazón de madre siento que le pasó algo muy malo. El corazón de una mamá no falla, yo volví a ir donde ella y hasta me le arrodillé y no me quiso decir nada”, dijo la mamá.

Los allegados de Andy no volvieron a saber nada sobre la expareja del joven.

La mamá asegura que en Parrita se ha rumorado que a su hijo lo lanzaron al río Tárcoles y ella ha caminado por el puente millones de veces y ha conocido a otras familias que también sospechan que sus allegados fueron tirados en ese sitio.

“Yo le pedí al presidente que ponga una caseta con un guarda ahí porque eso es un cementerio, en ese puente deberían de tener cámaras, me siento desesperada”, dijo.

La Teja consultó al OIJ sobre los avances del caso e indicaron que enviarán una respuesta en las próximas horas.

Si usted sabe algo de este caso no guarde silencio, llame a la línea confidencial del OIJ: 800-80000-645 o escriba al WhatsApp 8800-0645.