Mamá de joven que denunció a Marcel Hernández: “Tenía temor de un posible embarazo”

La mamá de la joven que denunció por violación a Marcel Hernández, aseguró este jueves, durante el juicio contra el jugador, que su hija le contó lo ocurrido un mes y medio después.

Además, ella comentó que al futbolista solo lo conoce porque sale en los medios de comunicación.

La madre dice que el jugador se aprovechó de la inocencia de su hija. Foto: Keyna Calderón (Keyna Calderón)

Fue en el 2018 cuando su hija y ella hablaron, la madre dice que la notó muy nerviosa.

“Quiere que vayamos al cuarto, nos sentamos en la cama y me dice que conoció a una persona por redes, que esa persona le dio un like a la foto de ella y que ella le dio un like a la de él, que empezaron a darse likes. Él le dice por mensajes que se siente solo, que no tiene familia, no tiene familia aquí, la invita a desayunar para que vaya al apartamento de él. Se pusieron de acuerdo, ella fue al apartamento y cuando llegó ahí él la invitó a pasar y abuso de ella”, testificó la mamá.

La mujer, a quien no identificamos porque la joven era menor de edad, le preguntó quién fue y su hija le dijo que un jugador del Cartaginés, fue entonces cuando se dio cuenta de que era una persona mucho mayor que ella.

“Esta persona se valió de la madurez que ella tiene para violentar su inocencia, ella jamás pensó que algo así ocurriría”, dijo la testigo.

La mamá aseguró que la segunda vez que su hija fue a la casa del jugador fue por miedo.

“Tenía temor de un posible embarazo”, relató.

Como parte de su testimonio contó que la muchacha perdió las ganas de vivir, por lo que tuvo que llevarla a un siquiatra y le mandaron unas pastillas para la depresión que después dejó.

Futuro de Marcel

Este jueves, La Nación conversó con el presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, quien aseguró que se ha mantenido a un lado del proceso legal, pero sí muy al pendiente de la parte deportiva.

“No quiero referirme o externar opinión sobre estos temas, lo único que esperamos es que salga avante en ese proceso estrictamente personal y que pueda seguir adelante con nosotros. No vamos a adelantarnos a acontecimientos y vamos a esperar que todo fluya positivamente para él y para el club. Lo que debamos de resolver en el futuro lo haremos cuando tengamos que hacerlo”, dijo Vargas.