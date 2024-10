Mamá de joven que mataron al estrenar cédula recuerda última petición que ella le hizo

Destrozada es como está doña Gabriela Rivas, de 50 años, al perder a su único hijo David Josué Cardona Rivas, de 18 años, por culpa de la violencia en Costa Rica.

La última petición que esta madre le hizo a su hijo fue que no anduviera tarde en la calle.

Gabriela Rivas, de 50 años, perdió a su único hijo David Josué Cardona Rivas, de 18 años, por culpa de la violencia en Costa Rica. Foto: Cortesía para La Teja

Pese a la insistencia, el muchacho siempre salió, pues quería estrenar la cédula que había recibido el 4 de octubre anterior cuando cumplió su mayoría de edad.

Él salió el domingo 20 de octubre anterior y justamente en esta salida se convirtió en otra víctima de los delincuentes al ser asaltado y apuñalado en el muslo de la pierna derecha.

Doña Gabriela se enteró de la agresión cuando la llamaron del hospital e incluso pudo hablar con su hijo, sin saber que sería una de las últimas veces que lo haría.

“Me llamaron del hospital, me dijeron que él fue asaltado, que lo dejaron sin sus pertenencias entre ellas iba el teléfono, él me hablaba, me decía que no me preocupara, que estaba bien, que había llegado ahí porque le había pasado eso y ahí mismo puso la denuncia”

“Me entró un poco de desesperación porque le pedí a él que no saliera y no me esperaba esa llamada jamás, me preocupé porque lo asaltaron, cuando me dijeron que lo habían herido eso me generó muchos problemas emocionales, le dije: ‘papi ojalá que no vuelvas a salir así, a ese lugar’”, recordó esta madre.

David Josué Cardona Rivas cumplió 18 años y estrenando su cédula se convirtió en víctima de la maldad. Foto: Gabriela Rivas para La Teja

Ella jamás imaginó que su hijo perdería la lucha, consecuencia de la puñalada le entró una bacteria y falleció en el hospital México, en La Uruca, San José.

A David no se le conocían problemas, él cursaba el décimo grado en el Liceo de Santo Domingo de Heredia y soñaba con estudiar redes en computación y también era amante de la música, que siempre compartía con sus amigos.

Doña Gabriela lamenta que las personas sean víctimas de la delincuencia sin importar el lugar, la hora y las personas.

“A cualquier hora las personas estamos expuestas, en todo lugar, lo que es el vandalismo es a toda hora y ahora lo estoy sufriendo”, manifestó esta mamá, quien este sábado despedirá por última vez a su único hijo.

Los responsables de este cruel hecho están en fuga.