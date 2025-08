Mamá de joven que murió en choque contra bus tuvo varias pesadillas: “Nunca imaginé que era un aviso”

Durante la última semana, doña Marisol Solano estuvo atormentada por pesadillas en las que aparecía involucrada en un accidente de tránsito, pero nunca imaginó que esa angustia sería un doloroso presagio de un trágico suceso.

Este domingo falleció su hijo menor, Sebastián Barrantes Solano, de 22 años, quien regesaba del trabajo, junto a un hermano de nombre José Gabriel Barrantes.

“Una semana antes me soñé que yo me estrellaba en un pick up, me despertaba asustada, no entendía porqué el carro que veía era blanco, y mi carro es gris, nunca imaginé que era un aviso, hablé con mucha gente y me decían que era estrés por el trabajo que me estaba pasando esto”, recordó con Solano, quien es vicealcaldesa de Garabito.

En el accidente en Jacó se vieron involucrados siete carros.

En medio del dolor, lo único que le da un poquito de tranquilidad es saber que ninguna otra mamá de los demás involucrados, sufre su mismo pesar.

“Qué puedo pedir que investiguen, hay treinta mamás que están felices porque sus hijos están con ellos, ¿a quién le voy a reclamar?, espero que mi hijo no haya sufrido", expresó en medio de mucho dolor.

Concluyó diciendo que su hijo era muy cariñoso, siempre se preocupaba por ella, incluso le dio un regalo, de un tocadiscos, así como un parlante para que ella escuchara música.

“Él era desprendido de las cosas, se preocupaba por los demás y las necesidades que pudieran tener”, recordó.

Este martes 5 de agosto lo van a despedir en Jacó.

“Mi hijo siempre me abrazaba, me iba a buscar para que fuéramos a almorzar”, recordó.

Papá asegura que su hijo murió como un héroe

Roberto Barrantes, papá del muchacho y empresario de Jacó, también conversó con La Teja, la mañana de este lunes 4 de agosto y señaló el profundo dolor, así como el heroísmo que demostró su hijo hasta el último minuto de su hijo.

El muchacho murió al ser chocado por un bus que llevaba un equipo de fútbol, de adolescentes entre los 12 y 15 años, quienes regresaban de jugar un partido.

En apariencia, el bus se quedó sin frenos, invadió el carril contrario y luego de múltiples pitazos, chocó de frente contra el pick up en el que viajaba Sebastián Barrantes.

“Tengo testigos de que el bus estaba fallando en Parrita, así viajaron 28 niños y el que frenó ese bus fue mi hijo y por eso no se mataron esos niños, pero se murió mi hijo”, manifestó con tristeza este padre.

La fatalidad ocurrió sobre la carretera Costanera sur.

Señaló que su hijo no tenía vicios y estaba pronto de graduarse como ingeniero informático.

“A las ocho de la noche siempre estaba durmiendo en la casa, él andaba trabajando para ganarse ¢200 mil, yo le hubiese pagado eso mil veces, esto es muy duro", exclamó el papá.

Este domingo, don Roberto llamó a su hijo, pero no pudieron hablar, porque en donde estaba Sebastián no había señal, pues, al parecer, estaba fumigando una finca.

“Se llevaron mi corazón, ahorita no valgo nada”, dijo este padre.

Don Roberto estaba en Miami, Estados Unidos, cuando le avisaron del lamentable accidente, antes de las 10 a. m., salió hacia suelo costarricense.

Antes de que saliera el vuelo, este padre concluyó diciendo que espera que se investigue a fondo este accidente y pide justicia por el daño de perder a su hijo menor de esa manera.

Esta tragedia ocurrió la tarde de este domingo 3 de agosto, sobre la carretera Costanera Sur, a la altura de Jacó, en la ruta 34.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y solidaridad para la familia del joven.

Rafael Herrera, director del Consejo de Transporte Público (CTP), aseguró que el bus involucrado no está registrada como transporte público, cuenta con placas particulares.

Cámara grabó a bus sin frenos

La cámara de seguridad de un carro grabó los instantes en los que un bus se habría quedado sin frenos y se estrelló contra varios carros, provocando la muerte del conductor de un pick up.

La cámara de seguridad de un carro grabó los instantes en los que un bus se habría quedado sin frenos y se estrelló contra varios carros, provocando la muerte del conductor de un pick up.

Como consecuencia del grave hecho, un hombre murió y resultaron heridas unas 30 personas.

Tras el fuerte impacto, al menos dos personas salieron expulsadas de uno de los vehículos involucrados y fueron a dar a un precipicio de aproximadamente 50 metros de profundidad.

