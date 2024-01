Mamá de joven que sobrevivió a ataque de AK-47: “Mi hijo ha sido muy valiente”

Derek Durán estaba feliz por la operación, esta foto fue tomada por su mamá antes de ingresar al quirófano. Foto: Nohemi Obando.

Doña Nohemi Obando Sáenz asegura estar muy preocupada de que su hijo pierda la pierna izquierda, ya que según ella, al joven lo metieron a operar, pocos minutos lo sacaron del quirófano del Hospital San Juan de Dios y luego lo mandaron para la casa.

Su hijo es Derek Amradt Durán Obando, de 17 años, el jovencito sobreviviente a una balacera de AK-47 cuando tenía ocho añitos, que desde aquel terrible momento lucha con las secuelas de esos disparos.

“Tenemos tres años de estar luchando con su pie izquierdo, lo han atendido en el Centro Nacional de Rehabilitación Cenare (CENARE), pero se le hizo una úlcera, debido a una lesión medular. Él roza el pie cuando camina. En el Cenare le hicieron una referencia para que lo lleváramos al Hospital San Juan de Dios porque es necesario sacar esa infección, ya que eso es muy doloroso para él.

“Los médicos incluso han hablado de amputarle el pie para frenar la infección y para mí como madre es desgarrador que mi hijo me diga mamá: ‘si me tienen que cortar el pie que lo hagan, pero que me hagan algo porque ya no puedo más’. Con los años que tenemos de luchar por esto, he tenido que limpiarle esa infección muchas veces y es algo indescriptible”, dijo la mamá.

El pasado jueves 18 de enero, a Derek le dieron cita en el Hospital San Juan de Dios para operarlo y poderle dar un antibiótico.

“Cuando mi hijo estaba vestido y entró a quirófano, yo salí a la entrada del hospital para comer algo que mi mamá me llevó y no habían pasado 20 minutos cuando me dijeron que me estaban llamando. Al ir a ver qué ocurría me dijeron que mi hijo no iba a ser operado, porque en el CENARE ya le habían hecho una curación. Les pregunté sobre la infección que tiene en el pie, pero no hubo respuesta y le dieron de alta. Fui a la Contraloría del centro médico, pedí una respuesta de los médicos, pero nadie se toma el tiempo de decirle a uno nada, ¿debo, entonces, esperar a que mi hijo se ponga grave entonces para volver a ver si hacen algo?”, preguntó la mamá.

Doña Nohemi asegura que anda de un lado al otro del hospital y cuando le ha explicado a todo el mundo y ha pedido que le ayuden, nadie la escucha. Ella comentó que su viacrucis empezó desde que a Derek, por la edad, lo dejaron de atender en el Hospital Nacional de Niños, pues en ese otro centro médico siempre le daban mucha importancia al caso y eran conscientes de la cantidad de años que llevaba luchando.

Este es Derek tiempo después de que fue baleado, los bomberos le cumplieron su sueño de compartir con ellos en el 2016. (Gesline Anrango W)

“Como madre es mi obligación luchar hasta el final por mi hijo, como lo he hecho en tantos años. Mi hijo es un muchacho bueno y un joven que está estudiando, que se convirtió en una víctima inocente de la delincuencia. Él está en la casa y los días van pasando y si se le puede salvar el pie, por qué no lo hacen ahorita, que nos ayuden por piedad”, dijo la angustiada mamá.

El 21 de diciembre del 2014, fue la última Navidad en la que Dereck disfrutó de su salud, y de ser un niño, pues esa noche, fue a la fiesta que realizó el padre Sergio Valverde de las Obras del Espíritu Santo.

Cuando él iba para la casa, dos hombres que viajaban en una moto por Rincón Grande de Pavas, armaron una balacera. Las balas de una Ak-47 hirieron a Dereck, de tan solo ocho años, en el abdomen y en la pierna izquierda.

Una primita y un tío también resultaron heridos, pero en menor gravedad.

Derek ha luchado durante nueve años. Foto: Nohemi Obando

Entre el 2014 y el 2024, Derek ha sido operado en más de 25 ocasiones. Se ha enfrentado a la muerte varias veces, incluso tuvo una colostomía que luego se la quitaron para hacerle un procedimiento para que con un enema se pueda limpiar el intestino, se llama cirugía de Malone, en esta se conecta la piel de el apéndice con el ombligo, y una vez al día él usa suero y un jabón especial para limpiarse.

Desde el 2021, Derek estuvo cinco meses en el hospital San Juan de Dios porque se le hizo un “callo” en el pie izquierdo, la fiebre y la infección fueron terribles, casi pierde un dedo, pero los médicos lucharon para salvarlo.

“Mi hijo ha sido muy valiente, es un milagro porque siempre se pensó que quedaría parapléjico, camina con alguna dificultad, a veces le ha dado depresión, pero lo tengo conmigo y lo quiero bien, lucho por eso”, dijo.

La Teja consultó a prensa de la CCSS sobre el caso, y estamos a la espera de la respuesta.

La mamá interpondrá la tarde de este jueves un recurso de amparo contra el hospital.