Mamá de Luany Salazar: ‘La justicia aún me queda debiendo’

Ana Patricia Zamora, mamá de Luany Salazar Zamora, llegó este martes nuevamente al Tribunal Penal de Cartago donde se lleva a cabo por segunda vez el juicio por el homicidio de su hija.

Zamora y su familia esperan que los jueces le aumenten la condena al responsable del crimen, um hombre de apellido Mejía Chavarría, alias Hippie.

Ella señala que ha sentido que la justicia le ha fallado, desde cuando denunció la desaparición de su hija y no hubo una revisión rápida de las autoridades; luego con la sentencia que le impusieron al responsable de 19 años años de cárcel, el 12 de julio del 2021; esto luego de que los jueces de ese momento consideraron que no hubo ensañamiento ni alevosía contra Luany, pese a que recibió seis puñaladas.

“La justicia aún me queda debiendo”, insiste la mamá de Luany y por eso busca que la condena aumente en 50 años de cárcel.

Ana Patricia Zamora Masís era muy unida a su hija, Luany Valeria Salazar Zamora. La joven era amante del fútbol y en ocasiones ayudaba a su madre en un salón de belleza. Foto: Cortesía de Patricia Zamora

Esta mamá asegura sentir mucho dolor y odio contra Mejía.

“La verdad, le voy a decir, un odio muy grande, un rencor, no me da pena decírselo, lo odio con todas las fuerzas de mi alma y si en mí estuviera hacer algo, si no fuera porque creo en un Dios, no sé que haría”.

“La rabia y el dolor que cargo por dentro es lo que me hace levantarle”.

Luany fue vista con vida por última vez el 10 de junio del 2020, durante cinco días su familia la buscó y la hallaron el lunes 15 de junio de ese mismo año en el patio de una casa vecina donde vivía Mejía, en Linda Vista de Río Azul, en La Unión de Cartago.

Mejía logró la atención de la joven al decirle que le tenía un negocio con un anillo, dentro de la casa de él acabó con la vida de ella.