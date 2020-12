“Mi hijo Jeffrey vivía pendiente de mí, no lo he dejado de extrañar, un día de estos en la tarde, como varios días, me puse llorar pensando en mi hijo, de tanto llorar me quedé dormida en el sillón y me soñé con mi nieto, en el sueño lo veía igual a mi hijo Jeffrey, de piel blanca, pelito claro y esos ojos hermosos”.