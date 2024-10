Mamá de minero que murió por un deslizamiento: “Me estaba esperando, para despedirse de mí”

Tras cuatro días de intensa búsqueda el cuerpo de Isaac fue encontrado este lunes. Foto Guanacaste Informativo.

A doña Kattia Villalobos muchas personas le dijeron que su hijo Isaac Picado Villalobos, el joven minero de 24 años que fue sepultado por un deslizamiento el pasado viernes, aparecería una vez que ella lo fuera a buscar, pues aseguraban que él la estaba esperando.

Lo que inició como una creencia popular terminó por convertirse en realidad, pues este lunes doña Kattia fue al lugar de la tragedia a buscar a su amado hijo y poco después fue que los cuerpos de emergencia finalmente encontraron el cuerpo del muchacho.

Así lo relató a La Teja José Antonio Picado, hermano de Isaac, quien de milagro sobrevivió al deslizamiento, pues ese día también se encontraba trabajando cuando ambos fueron sorprendidos por el terraplén que tuvo lugar en el túnel El Garrobo, en Las Juntas de Abangares.

“Ahorita ella llegó aquí a la casa y se puso a llorar, nos dijo: ‘Me estaba esperando, para despedirse de mí’, ahí está llorando, pobrecita”, contó José Antonio.

La Cruz Roja informó que el cuerpo de Isaac fue encontrado a las 2:34 p. m. de este lunes, tras un intenso operativo de búsqueda que inició el pasado viernes y en el que participaron más de 50 cruzrojistas, personal del Cuerpo de Bomberos, así como decenas de mineros y vecinos de Abangares.

“Obvio que el enorme dolor que sentimos ahí queda, porque nadie quería que estuviera muerto, pero haberlo encontrado es un leve alivio para todos nosotros después de tanta búsqueda que se le dio”, narra el hermano de Isaac.

Mamá señaló dónde estaba

El instinto de una madre nunca falla y así lo demostró doña Kattia este lunes pues, según contó José Antonio, fue ella quien señaló el lugar en el que se encontraba enterrado el cuerpo de Isaac.

Isaac Picado Villalobos, de 24 años, era papá de una niña de 4 años y un chiquito de 2. Foto: José Picado para La Teja

“Mi mamá fue la que lo encontró, tuvo que ir ella hasta arriba para ubicar dónde fue que cayó. Ella dijo que vio donde cayó Isaac, entonces llegó y dijo que ahí era donde estaba, y de verdad llegaron y dieron tres paladas de la draga y apareció el casco y después una bota”, relató Picado.

José Antonio explicó que su mamá sabía dónde se encontraba su hermano debido a que el día del accidente ella estaba trabajando junto a ellos, pero pocos minutos antes los hermanos, por cosas del destino, le pidieron que mejor se fuera, por eso fue que la señora pudo presenciar la tragedia.

“Ella nos estaba viendo, porque hasta dijo dónde fue que yo me quedé guindando y vio dónde cayó Isaac, eso yo no lo sabía porque hasta ahorita fue que nos lo contó”, reveló.

Al consultarle a José Antonio si el cuerpo de su hermano fue encontrado en el lugar que había señalado por un perro entrenado días antes, este dijo que no, pues el hallazgo se dio en otro sitio.

“Esos perros andaban perdidos, quién sabe qué andaban buscando, los perros habían señalado lejísimos, no sabemos por qué”.

La Teja consultó sobre esta situación a las oficinas de prensa de Bomberos y Cruz Roja, esta última indicó que estaban tratando de corroborar el dato, pues los paramédicos que observaron el sitio marcado por el perro, no se encontraban este lunes.

También se trató de contactar vía telefónica al encargado de Bomberos en el lugar, pero no hemos logrado localizarlo.

En la búsqueda se usó maquinaria pesada. Foto Guanacaste Informativo.

Niños preguntan por su papá

Picado contó que esta trágica situación en la que su hermano perdió la vida fue un golpe muy duro para toda su familia, pues en el fondo mantenían la esperanza de que pudiera ocurrir un milagro.

Una de las cosas que más le duele es cómo los dos pequeños hijos, una chiquita de 4 años y un niño de 2, no han parado de preguntar por su papá desde el pasado viernes, pues aún no entienden por qué no ha regresado a casa.

“Los chiquitos preguntan por él y uno tiene que mentirles, diciéndoles que el papá no está, la más grande es más viva, porque anda detrás de uno esperando a ver qué escucha sobre el papá, pero nosotros tratamos de ocultárselo, porque ella está demasiado pequeñita”.

Pueblo solidario

Los mineros nunca se rindieron pues estaban decididos a encontrar a Isaac. Foto Guanacaste Informativo.

En medio del enorme dolor que sienten por la tragedia que causó ese deslizamiento, esta humilde familia también ha sentido el cariño y el abrazo de un pueblo solidario que no los ha dejado solos ni un solo momento.

“Ahí nos están ayudando varias personas, más que todo el pueblo de Abangares, las personas han venido a dejarnos cositas de comer y todo eso, estamos pensando en lo económico para el entierro de mi hermano, porque usted sabe que la situación es muy difícil, más en estos momentos como estamos nosotros”, se sincera.

La familia de Isaac necesita de mucha ayuda para darle el último adiós que él se merece, por lo que si usted desea aportar un granito de arena a esta causa puede hacerlo por Sinpe Móvil al número 8717-8110 a nombre de Rolando Rojas Rojas y en el detalle debe poner “ayuda para Isaac”.