Mamá de muchacho que habría sido asesinado por su propio abuelo revela cuál habría sido el motivo

Stephanie Hidalgo asegura que vive un profundo sufrimiento desde que murió su hijo Kevin Richards Hidalgo, de 18 años, quien falleció cuando viajaba en motocicleta y, en apariencia, fue impactado por un vehículo en la comunidad de Hernández, en Santa Cruz de Guanacaste.

Según la investigación, ese carro supuestamente era conducido por el abuelo paterno del muchacho, un hombre de apellido Richards, de 61 años, quien figura como sospechoso en el caso.

A Kevin lo describen como la mano derecha de su mamá y el hermano mayor de una niña de 10 años y una adolescente de 14. Para entonces, la familia ya enfrentaba otra pérdida devastadora: el padre de los jóvenes falleció el 8 de agosto del 2024 en Puntarenas, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Menos de un año después, la tragedia volvió a golpear el hogar con la muerte del joven, en un hecho que la Fiscalía Adjunta de Santa Cruz investiga bajo el expediente 25-001109-0800-PE por el delito de homicidio.

“Mi hijo siempre me llevaba y me traía del trabajo. Ese día estaba en la casa alistándose para ir a una fiesta con amigos. A él me lo matan por una venganza hacia mí, porque me achacaban la muerte de mi esposo.

“Mi hijo salió en moto y el señor arrancó el carro, le tiró el vehículo y lo atropelló. Hay testigos, hay videos. Yo le pregunté por qué lo había hecho y me dijo: ‘Estamos a mano, uno a uno’”, relató Stephanie, aún afectada.

Kevin Richards Hidalgo, de 18 años, falleció en Santa Cruz, Guanacaste.

La madre asegura que hace todo lo posible por sacar adelante a sus otras dos hijas, pese al dolor por la muerte de su hijo mayor y la incertidumbre sobre el proceso judicial.

“Para mis hijas es un dolor muy grande todo lo que están pasando”, señaló.

Stephanie también afirmó que habría sufrido violencia doméstica por parte del padre de sus hijos, aunque nunca interpuso denuncia.

Cuenta que Kevin trabajaba y soñaba con retomar sus estudios para convertirse en bartender y luego pagar la carrera de Criminología.

“Mi hijo andaba por buen camino. Es cierto que dicen que no hay muerto malo, pero si mi hijo fuera problemático no hablarían tantas personas bien de él. Tenemos muchas pruebas. Incluso en el sitio donde murió le hicieron una cruz para recordarlo”, manifestó.

Agregó que el impacto fue tan violento que ella no pudo volver a ver el rostro de su hijo; fue un hermano suyo quien tuvo que reconocer el cuerpo.

“Mi hermano me dijo: ‘Una madre no merece ver a un hijo como él quedó’. Hasta hoy él sigue soñando con esa imagen. En la funeraria nos dijeron que no se podía maquillar porque quedó muy golpeado y su cabeza quedó deformada”, sostuvo.

Fiscalía lleva investigación

Un hombre de apellido Richards, de 61 años, es investigado como sospechoso del homicidio de su propio nieto.

El muchacho falleció el 30 de junio del 2025.

Kevin Richards Hidalgo, de 18 años, falleció en Santa Cruz, Guanacaste.

Las autoridades señalan que el abuelo, en apariencia, le lanzó el carro. Supuestamente, existían problemas entre el lado paterno y la familia del muchacho.

“Por razones que aún se investigan, un hombre de apellido Richards, de 61 años, aparentemente colisionó con otro hombre, quien, supuestamente, conducía la motocicleta”, mencionó el OIJ el 1 de julio del 2025.

Así quedó la moto que andaba Kevin Richards Hidalgo, de 18 años, él falleció en Santa Cruz, Guanacaste.

Tras el hecho, la Fiscalía solicitó prisión preventiva contra el sospechoso, medida cautelar que fue acogida en primera instancia por el Juzgado Penal de la zona.

No obstante, la defensa del imputado apeló la resolución y el Tribunal Penal resolvió modificar la medida, imponiendo arresto domiciliar en lugar de prisión preventiva.

“Tras esta decisión, el Ministerio Público no tiene posibilidad de presentar un nuevo recurso de apelación, por lo que la medida cautelar se mantendrá vigente hasta el próximo 2 de julio, mientras avanza el proceso judicial”, señalaron en el Ministerio Público.

Francisco Dall’Anese es el abogado defensor de Richards Pecou y afirmó que aún no se ha recabado la prueba que solicitaron y están a la espera de los señalamientos del Ministerio Público.

“Mientras no haya una sentencia firme que diga otra cosa, se trata de un accidente de tránsito”, alegó.

No obstante, serán las pruebas y los jueces los que determinen las responsabilidades en la muerte de Kevin Richards.