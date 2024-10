Mamá de mujer asesinada en su soda recibió un inesperado “regalo” de cumpleaños

Isabel Álvarez Calderón, de 36 años, era dueña de una soda en Santa Cruz de Guanacaste. Foto: Archivo

Por segundo año consecutivo, doña Daisy Calderón Altamirano tuvo que celebrar su cumpleaños, el 15 de octubre, sin la compañía de su amada hija Isabel Álvarez Calderón, de 36 años, todo por culpa de dos delincuentes que acabaron la vida de la mujer cuando ella trabajando en su sodita.

Sin embargo, este año fue muy diferente para doña Daisy, pues las autoridades judiciales le dieron un inesperado “regalo” de cumpleaños, que aunque llegó de forma atrasada, significó un poco de alivio en medio del dolor tan grande que siente por la muerte de su hija.

Ese regalo se trató de la detención de uno de los dos sospechosos de participar en el homicidio de Isabel, se trata de un joven de apenas 19 años, apellidado Bermúdez, quien fue detenido este martes tras dos allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía en Paquera y Fray Casiano de Puntarenas, en este último lugar fue donde lo capturaron.

“Por un lado uno vuelve a revivir todo, porque son cosas en las que uno no va a dejar pensar, pero por otro lado se siente un poquito de esperanza, de que puedan agarrar al que falta o a los que sean, y que les den el castigo que merecen, porque nadie tiene derecho de quitarle la vida a otra persona”, dijo la señora.

El crimen que le rompió el corazón a esta madre y a toda su familia ocurrió el jueves 5 de octubre del 2023, cuando dos sujetos en motocicleta llegaron hasta la soda de Isabel, llamada La Cuchara del Sabor y ubicada en Villarreal de Santa Cruz, en Guanacaste.

“El imputado, en conjunto con otra persona aún sin detener, disparó en contra de la ofendida, causándole lesiones en la cabeza, tórax, dorso y extremidades superiores, las cuales provocaron la muerte de la mujer en el lugar. El caso se encuentra en investigación, dentro de la causa 23-001816-0800-PE”, detalló el Ministerio Público.

Álvarez era madre de una adolescente de 17 años y de una niña de 8 años, quienes también perdieron a su papá de una manera violenta, pues fue asesinado en febrero del 2023 en un bar Tamarindo de Guanacaste.

El sospechoso de apellido Bermúdez, de 19 años, fue capturado por el OIJ este martes. Foto: OIJ

“Ella se la pasaba trabajando, tenía una sodita y siempre pensaba en sacar adelante a sus hijos con lo que se ganaba en su negocito”. — Doña Daisy Calderón, mamá de Isabel.

No se lo esperaba

Doña Daisy dijo que la detención de Bermúdez fue una verdadera sorpresa para ella, pues se enteró de la situación por medio de redes sociales y destacó que hasta este momento nadie del OIJ se ha acercado a ella para darle más información.

“En realidad yo no vi las noticias, me di cuenta porque lo pusieron en el Facebook, pero fue muy poquito, de parte del OIJ no me dijeron nada, de ellos lo último que supe fue hace 15 días cuando llamé al investigador y me dijeron que estaba toda la semana libre”, mencionó.

Calderón tiene claro que nada en este mundo le podrá devolver a su amada hija, pero pide que las autoridades hagan justicia por lo que le hicieron a Isabel.

“Lo que me gustaría es que agarren a los que sean y que los hagan pagar, no nos van a devolver a mi hija, pero por lo menos que paguen, que los castiguen como debe de ser y que esto no quede impune, porque no es posible que maten a quien quieran y luego andes libres como si nada”.

En cuanto al violento crimen, doña Daisy dijo que hasta el día de hoy desconocen por qué esos sujetos decidieron quitarle la vida a su hija.

Una cámara afuera de la soda de Isabel grabó el mortal ataque. Foto: OIJ

“En realidad, usted sabe que como ella estaba a la orilla de la carretera pudo haber visto algo, qué sé yo, porque ella nunca me comentó nada, entonces aún no sabemos por qué pasó eso”, mencionó.

Ilusionada con su negocito

La madre de Isabel la describió como una mujer muy trabajadora y dedicada a sus hijos, quien trabajaba incansablemente en la sodita con la ilusión de tener un negocio más grande en un futuro cercano.

“Ella tenía como cuatro años de tener el negocio, ella empezó de cero ahí, poquito a poco, como el local era muy chiquitito habló con el señor que le alquilaba para agrandarlo un poquito, porque al principio era de dos mesitas y la cocina, ella decía que con lo que se iba ganando, iba saliendo adelante”, destacó Calderón.

La última vez que doña Daisy vio a su hija fue en diciembre del 2022, cuando Isabel viajó desde Guanacaste hasta Tibás para visitarla y participar en la tamaleada que su familia realizaba como tradición.

Calderón recordó que ella prometió visitarla para su cumpleaños del 2023, pero lamentablemente Isabel fue asesinada 10 días antes de esa celebración.