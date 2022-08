Mamá de mujer que murió atropellada: “Mi hija dio la vida por la de su hijo”

Maribel Sánchez Salazar se esforzó hasta su último suspiro en velar por sus dos hijos: un adolescente de 14 años y una niña de 10 años.

Sánchez, de 36 años, murió al ser víctima de un violento atropello que fue reportado a las las 6:16 a.m. de este martes en San Isidro de Cervantes de Alvarado, en Cartago; ella caminaba junto a su hijo de 14 años hacia la parada de bus donde lo dejaría a él para que fuera al colegio en Turrialba.

Les faltaba poco para llegar a la parada cuando el conductor de un carro invadió el carril y alcanzó a madre e hijo que caminaban a la orilla de la calle; doña Maribel abrazó tan fuerte a su hijo que lo protegió, pero ella murió por el fuerte impacto en el sitio.

Maricel Salazar, mamá de Maribel, dijo que ella era su hija mayor y en medio del dolor aseguró que ella mostró hasta el último segundo de vida que estaba llena de amor por los demás.

“Una excelente mamá e hija, cualquier madre hubiese hecho lo que hizo mi hija, dio la vida de ella por la del hijo”, expresó doña Maricel.

Maribel Sánchez Salazar, de 36 años, cuidó hasta su final a sus dos hijos de 14 años y 10 años. Foto: Para La Teja

Doña Maricel contó que su hija y sus dos nietos tenían 15 días de estar viviendo con ella, pues Maribel se había separado.

“Yo la levanté para que ella se alistara, la despedí (el martes en la mañana)”, recordó.

Minutos después le sonó el teléfono y fue su otra hija, Carmen, quien le avisó de la tragedia.

“Salí y solo Dios sabe cómo iba por ese camino, deseando llegar a ver a mi hija, cuando llegué ya mi hija estaba muerta.

“Mi esposo me agarraba para que no me arrimara, pero no, ahí vi a mi hija, le agarré las manos y su cara, se la entregué a mi Señor (Dios)”, manifestó esta valiente mamá.

Hermana la vio en agonía

Carmen Sánchez, hermana de Maribel, iba caminando cuando se topó el accidente y la vio a ella y a su sobrino de 14 años tirados en el suelo.

“Ella salió faltando diez minutos para las seis de la mañana, iba a dejar al chiquito (hijo) a la parada para que se fuera en el bus, ella se devolvía porque íbamos para Cartago (Maribel y Carmen)”.

“Yo me tenía que venir con ella y le dije, ‘adelántese y la veo en la parada, ella me mandó un mensaje a las 6:04 de la mañana y le contesté, ‘ya casi llego’. Cuando venía dando la vuelta por el súper vi dos personas ahí tiradas de largo, no vi quiénes eran y cuando me acerqué ya vi que eran mi hermana y mi sobrino”, expresó Carmen, mientras tragaba hondo y agarraba fuerzas, pues Maribel murió en el sitio.

Los testigos insisten en que la mamá protegió a su hijo hasta el final de su vida.

Maribel era asistente de pacientes y es recordada como una mujer que solo transmitía amor a los demás. Foto: Facebook

Hijo sintió culpa

Los golpes tan fuertes que le causó el carro al hijo adolescente de Maribel no se comparan con el dolor que el joven afronta por la muerte de su mamá.

Al muchacho le dieron la salida del hospital Max Peralta, de Cartago, este martes en la tarde y su abuelita materna cuenta que él se culpa por el atropello fatal.

“Gracias a Dios él está estable, pero quedó en shock, se culpa y dice que si hubiera ido solo a agarrar el bus a la mamá no le habría pasado eso; pero tampoco él tiene que culparse”, dice la señora.

La abuelita del adolescente quisiera quitarle a su nieto el pensamiento de culpabilidad que ahora él siente y dejarle claro que no tuvo ninguna responsabilidad en lo ocurrido.

“Lo que él más necesita es mucho amor”, afirma la valiente abuelita.

Los dos hijos de Maribel serán cuidados de ahora en adelante por el papá de ellos y la familia materna.

“Los vamos a compartir, ellos (de 10 y 14 años) van a estar conmigo y también con el papá”, afirmó la abuelita.

Maribel será despedida en Turrialba, donde viven más familiares y donde muchas personas la conocieron por su amor hacia los pacientes del hospital William Allen, donde trabajaba como asistente de pacientes.

El conductor del carro andaba repartiendo pan, tenía todo en regla y dijo que se quedó dormido, será investigado por homicidio culposo. Foto: Para LT

En el hospital de Turrialba publicaron en Facebook un mensaje emotivo en homenaje a ella y su familia.

“La familia hospitalaria se encuentra de luto por la sensible pérdida de nuestra compañera y amiga Maribel. Dios te reciba con los brazos abiertos y reconforte a tu familia”, señalaron en redes sociales a las 11:30 a.m de este martes.

La Dirección y Supervisión de enfermería señaló que Sánchez siempre dejó luz.

La Policía de Tránsito dijo que el conductor tenía todo en regla, las investigaciones siguen ante este homicidio culposo.

