Mamá de mujer trans asesinada reveló por qué su hija llegó al lugar donde la asesinaron

Catalina Espinoza fue la mujer trans asesinada en Orotina. Foto cortesía. (cortesía/Catalina Espinoza fue la mujer trans asesinada en Orotina. Foto cortesía.)

Doña Gabriela Espinoza, la mamá de Catalina Espinoza, la mujer trans asesinada la noche de este lunes en Orotina, reveló el motivo por el que su hija llegó hasta la parada de buses donde ocurrió el crimen.

En entrevista con La Teja, la señora contó que ella se encontraba junto a su hija cuando ocurrió el ataque, el cual fue cometido por dos gatilleros en motocicleta.

“Para mí ha sido muy duro, porque yo estaba ahí con él. Empecé a pegar gritos y a decir: ‘Me lo están matando, me lo están matando’, y cuando corrí a verlo, los de la moto ya se habían ido”, relató la señora a La Teja.

En cuanto al motivo por el que ellas llegaron hasta esa parada de buses, ubicada en la entrada a La Ceiba de Orotina, doña Gabriela explicó que eso se dio debido a que Catalina estaba trabajando como taxista informal, con un carro que recién compró a pagos, y había recibido la llamada de una clienta que le pidió que la recogiera ahí.

“Entonces pasó por la casa y me llamó, me dijo: ‘Mami, ¿Me puede acompañar a hacer un viaje a Cebadilla?’, porque él no tenía licencia y yo sí, entonces yo le dije que estaba bien y me fui con él", contó la señora.

Una vez en el lugar, Catalina estacionó el carro y se bajó de este mientras conversaba por teléfono con la supuesta clienta, en ese momento fue interceptada por los dos gatilleros que le dispararon.

Doña Gabriela dijo que en estos momentos necesitan de mucha ayuda para poder darle el último adiós a Catalina, por lo que cualquier donación será de bendición para su familia.

Si usted desea colaborar con doña Gabriela puede hacerlo por medio de Sinpe Móvil al número 6072-3925, a nombre de Jocksan Espinoza Acosta.